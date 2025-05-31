СТАТИСТИКА В Эстонии сократилась как рождаемость, так и смертность

Согласно регистрам беременности и причин смерти Национального института развития здоровья (TAI), в 2024 году в Эстонии родилось 9543 ребенка, что на 1226 детей меньше, чем годом ранее, и умерло 15 530 человек, что на 236 меньше, чем годом ранее.
Всего в прошлом году родили 9404 женщины, что на 1227 женщин меньше, чем в 2023 году. В 9266 случаях родился один ребенок, в 137 случаях родились близнецы, а в одном случае - тройняшки. 647 детей родились с помощью искусственного оплодотворения, что составляет 6,8% от всех родившихся детей.
Из всех женщин, родивших в прошлом году, 9392 женщины проживали в Эстонии, 12 женщин проживали за рубежом. Было 460 преждевременных родов (со сроком беременности менее 37 недель), из которых 126 были со сроком беременности менее 34 недель. Преждевременные роды составили 4,9% от всех родов.
Мальчиков рождается больше, чем девочек
Мальчиков рождается немного больше, чем девочек (51% и 49% соответственно).
- Было 20 мертворождений, что составило 0,2% от всех родов. Количество младенческих смертей (детей в возрасте до 1 года) снизилось с 19 до 12, показатель младенческой смертности на 1000 живорождений снизился с 1,77 до 1,26, что является самым низким показателем за всю историю и одним из самых низких в Европе. За этими цифрами стоит хороший уровень наблюдения за женщинами во время беременности акушерками и гинекологами, высококачественная акушерская помощь и направление матерей из группы высокого риска в больницы более высокого уровня, которые располагают современными возможностями для лечения новорожденных в критическом состоянии, - пояснил Кярт Аллвее, руководитель Системы информации о беременности Национального института здравоохранения.
Средний вес детей, родившихся в 2024 году, составил 3512 г, а средняя длина тела при рождении - 51 см. В период 1992–2024 гг. средняя масса тела новорожденных при рождении увеличилась на 77 г - в 1992 г. она составляла 3435 г.
В родильных отделениях 12 учреждений здравоохранения родилось 9485 детей, в домашних родах — 57 детей.
6758 женщин родили естественным путем, 644 - вакуум-экстрактором и щипцами, 2002 женщинам было проведено кесарево сечение, из них 626 женщинам - плановое кесарево сечение. Доля кесаревых сечений составила 21,3%.
Средний возраст рожениц неуклонно растет с 1992 года. В период с 1992 по 2024 год средний возраст матерей, рожающих впервые, увеличился на семь лет, а средний возраст матерей, рожающих повторно, - на пять лет. Если в 1992 году средний возраст матерей, рожающих впервые, и матерей, рожающих повторно, составлял 22,7 и 28,3 года соответственно, то в прошлом году они составили 29,7 и 33,5 года соответственно. С 1992 года число родов больше всего увеличилось среди женщин старше 35 лет и снизилось в возрастных группах 20–24 и до 20 лет. Наибольшее число детей родилось у женщин в возрасте 30–34 лет. По сравнению с 2023 годом число беременностей, прерванных по собственному желанию, сократилось на 236.
Основными причинами смерти по-прежнему остаются болезни системы кровообращения
Число смертей сократилось в основном за счет смертей от болезней системы кровообращения (-278) и COVID-19 (-182).
Чуть менее половины всех смертей, или 7222, были вызваны болезнями системы кровообращения, которые унесли жизни 2857 мужчин и 4365 женщин.
Следующей по частоте причиной смерти стали злокачественные опухоли, от которых в прошлом году умерло 3508 человек, в частности 1870 мужчин и 1638 женщин. 917 человек умерли из-за несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе 657 мужчин и 260 женщин.
В прошлом году от COVID умерло 128 человек, что более чем в два раза превышает количество умерших от гриппа, которое составило 56.
Число смертей от несчастных случаев, травм и отравлений в прошлом году сократилось на 39, а число смертей от злокачественных опухолей увеличилось на 117.
Количество смертей из-за наркотиков и алкоголя остается на высоком уровне
Число смертей, непосредственно вызванных алкоголем, осталось стабильным - 630 случаев. Число смертей от передозировки наркотиков сократилось со 113 до 100.
- Большинство смертей связано со смешанным употреблением нескольких психоактивных веществ. В общей сложности 42% смертей от передозировки наркотиков связаны с употреблением сильнодействующих синтетических опиоидов и нитазена. Количество смертей от передозировки кокаина также осталось на высоком уровне (n=16). Хотя количество смертей от наркотиков несколько снизилось по сравнению с прошлым годом, оно все еще слишком велико для небольшой Эстонии. Особенно печально то, что 11 из этих смертей приходятся на возрастную группу 16–24 лет, - пояснила Катри Абель-Олло, руководитель отдела по борьбе с наркотиками Национального института здравоохранения.
Кроме того, в регистр причин смерти поступили данные о причинах смерти 54 иностранных резидентов, умерших в Эстонии, которые не были включены в приведенные выше цифры.