СТАТИСТИКА В Эстонии сократилась как рождаемость, так и смертность

Средний возраст рожениц неуклонно растет с 1992 года. В период с 1992 по 2024 год средний возраст матерей, рожающих впервые, увеличился на семь лет, а средний возраст матерей, рожающих повторно, - на пять лет. Если в 1992 году средний возраст матерей, рожающих впервые, и матерей, рожающих повторно, составлял 22,7 и 28,3 года соответственно, то в прошлом году они составили 29,7 и 33,5 года соответственно. С 1992 года число родов больше всего увеличилось среди женщин старше 35 лет и снизилось в возрастных группах 20–24 и до 20 лет. Наибольшее число детей родилось у женщин в возрасте 30–34 лет. По сравнению с 2023 годом число беременностей, прерванных по собственному желанию, сократилось на 236.