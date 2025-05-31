Восстановление экономики с опозданием доходит до рынка труда, но Банк Эстонии настроен оптимистично

Как отмечает экономист Банка Эстонии Орсолья Соосаар, в последнем квартале прошлого года рост заработной платы также был несколько ускорен разовыми факторами, такими как повышение ставки подоходного налога, что заставило некоторые частные компании выплачивать зарплату, премии и отпускные раньше, чтобы платить более низкие налоги.

Этот эффект спал в первом квартале, и в некоторых случаях январская заработная плата могла быть ниже из-за авансовых платежей. "Рост заработной платы также замедлился в первом квартале в государственном секторе, где мы видим, что эта тенденция сохранится в следующих кварталах, поскольку скромные соглашения о заработной плате в образовании и здравоохранении вступают в силу. Ожидается более медленный рост заработной платы в начале года, поскольку экономическая среда остается слабой, а на рынке труда имеется больше рабочей силы, чем в среднем", - добавила экономист.

Несколько неожиданно, согласно исследованию рабочей силы Департамента статистики Эстонии, безработица выросла до 8,6% в первом квартале этого года, даже превысив уровень во время пандемии коронавируса. В последний раз безработица была такой высокой в ​​2013 году, когда рынок труда Эстонии все еще восстанавливался после большого финансового кризиса. Причиной более высокой безработицы стало снижение занятости. Согласно данным регистра Налогово-таможенного департамента, число наемных работников также продолжает сокращаться.

Если ранее исследование рабочей силы показывало более позитивную картину занятости, чем регистры, то на этот раз все было наоборот: в отличие от результатов исследования, снижение числа наемных работников согласно данным регистра скорее замедляется, за исключением исключительного месяца января, на который повлияло изменение налога. Число зарегистрированных безработных снижается уже долгое время. Однако следует учитывать, что в Эстонии безработные не обязаны регистрироваться в кассе по безработице, и мотивация к этому может снизиться, когда право на пособие по безработице закончится. Поэтому зарегистрированный уровень безработицы может дать немного лучшее представление о ситуации на рынке труда.