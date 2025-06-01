Спасатели: лето наступает, следите за детьми!

Спасательный департамент напоминает, что перед началом летних каникул очень важно, чтобы родители поговорили с детьми о правилах поведения на воде и о пожарной безопасности, а также внимательно следили за ними: "Лето, безусловно, прекрасное время, но, к сожалению, именно в этот период дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев".
В прошлом году спасатели спасли 13 детей, попавших в беду на воде. Также предполагается, что дети стали причиной как минимум 62 пожаров.
"Последнее исследование, посвященное осведомленности детей о рисках, показало, что родители стали реже обсуждать с детьми вопросы пожарной и водной безопасности", - объяснил эксперт отдела профилактики Департамента спасения Микко Виркала. - "Это вызывает у нас беспокойство, так как дети, с которыми дома не обсуждают такие опасности, реже способны их распознать и, следовательно, у них выше вероятность попасть в беду".
Летом дети ходят купаться как с родителями, так и самостоятельно. Для самых маленьких водоемы представляют одну из самых серьезных опасностей, поэтому родителям нужно следить за детьми все время, пока они находятся у воды, ведь утопление происходит тихо и очень быстро. "Печальная реальность заключается в том, что происшествия на воде случаются и рядом с домом. Чтобы обеспечить безопасность, необходимо проверить близлежащие водоемы, сделать их безопасными и, если нужно, ограничить доступ детей с помощью ограждения. Дети сами могут не осознавать все риски, связанные с водой, поэтому им нужно постоянно напоминать об этом и самим быть особенно внимательными у водоемов, в том числе у тех, что находятся недалеко от дома", - сказал Микко Виркала.
На что обратить внимание и о чём поговорить с детьми:
- Дети младше 12 лет должны находиться у водоема только вместе со взрослым. Для более старших детей нужно оценить их умение плавать и в зависимости от этого решить, можно ли отпускать их одних.
- Надувные матрасы, SUP-доски и другие плавсредства могут уноситься далеко от берега при сильных волнах или прибрежном ветре. Такие плавсредства лучше использовать для игр рядом с берегом. При катании на SUP-доске нужно надевать спасательный жилет и следить за направлением и силой ветра.
- Прыгать в воду нужно только в специально оборудованных местах. Прыжки в непредназначенных местах могут закончиться травмами из-за камней или мусора на дне. Следите за временем, которое ребенок проводит в воде: даже летом может случиться судорога или переохлаждение.
Также стоит поговорить с детьми о правилах пожарной безопасности, чтобы они знали, как избежать опасности и как действовать в случае ее возникновения. Какие темы пожарной безопасности следует обсудить с детьми:
- Не оставляйте включённую плиту и еду на ней без присмотра; горящее масло на сковороде нельзя тушить водой!
- Разжигать огонь ребёнок может только под присмотром взрослого, и за огнём нужно внимательно следить.
- Пользоваться удлинителями следует осторожно: не подключайте к ним несколько мощных приборов одновременно - это может привести к перегреву!
- Смартфоны, планшеты и ноутбуки нужно заряжать в хорошо проветриваемом месте, где они не перегреваются. Ни в коем случае не в кровати!
- Объясните подросткам, что умышленный поджог (например, мусорных баков, заброшенных зданий, сухой травы и т.д.) наказуем и опасен как для них самих, так и для окружающих!
- Датчик дыма подает сигнал при пожаре. В случае опасности нужно немедленно покинуть помещение, двигаясь как можно ниже, а затем вызвать помощь - позвонить по номеру 112.