Спасатели: лето наступает, следите за детьми!

"Последнее исследование, посвященное осведомленности детей о рисках, показало, что родители стали реже обсуждать с детьми вопросы пожарной и водной безопасности", - объяснил эксперт отдела профилактики Департамента спасения Микко Виркала. - "Это вызывает у нас беспокойство, так как дети, с которыми дома не обсуждают такие опасности, реже способны их распознать и, следовательно, у них выше вероятность попасть в беду".

Летом дети ходят купаться как с родителями, так и самостоятельно. Для самых маленьких водоемы представляют одну из самых серьезных опасностей, поэтому родителям нужно следить за детьми все время, пока они находятся у воды, ведь утопление происходит тихо и очень быстро. "Печальная реальность заключается в том, что происшествия на воде случаются и рядом с домом. Чтобы обеспечить безопасность, необходимо проверить близлежащие водоемы, сделать их безопасными и, если нужно, ограничить доступ детей с помощью ограждения. Дети сами могут не осознавать все риски, связанные с водой, поэтому им нужно постоянно напоминать об этом и самим быть особенно внимательными у водоемов, в том числе у тех, что находятся недалеко от дома", - сказал Микко Виркала.