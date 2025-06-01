Swedbank прогнозирует сокращение реальных зарплат

Средняя зарплата в первом квартале выросла лишь на два процента, в то время как цены повысились на 4,5.

По оценке банка, в текущем году рост брутто-зарплат замедлится до шести процентов, инфляция ускорится, а повышение налогов дополнительно сократит располагаемые доходы потребителей. Это приведет с снижению реальной зарплаты на три процента.