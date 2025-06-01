Swedbank прогнозирует сокращение реальных зарплат

Согласно прогнозу Swedbank, покупательная способность реальных зарплат в Эстонии в текущем году снизится из-за замедления роста брутто-зарплат, быстрой инфляции и повышения налогов.
Средняя зарплата в первом квартале выросла лишь на два процента, в то время как цены повысились на 4,5.
По оценке банка, в текущем году рост брутто-зарплат замедлится до шести процентов, инфляция ускорится, а повышение налогов дополнительно сократит располагаемые доходы потребителей. Это приведет с снижению реальной зарплаты на три процента.
При этом на 2026 год Swedbank прогнозирует рост покупательной способности чистых зарплат на 9%. Это произойдет в связи с налоговой реформой, когда не облагаемый подоходным налогом вычет распространится на всех независимо от размера дохода.