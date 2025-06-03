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Вт, 3.06.2025
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В Ярвеской части Кохтла-Ярве распахнул двери молодежный центр

Мэр Хенри Казело и Алиса Линтер разрезали символическую ленточку на открытии центра.

В Кохтла-Ярве 31 мая открылось новое место для досуга молодежи: здесь можно встречаться, учиться новому, создавать и просто хорошо проводить время. Молодежный центр находится на втором этаже спортивного центра "Wiru" (Ярвекюла теэ, 41) и будет открыт круглый год.

Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер сказала, что сбылась мечта - теперь и у молодых жителей этой части города есть место для общения и проведения досуга. До сих пор Кохтла-Ярвеский молодежный центр базировался только в Ахтме.

В спортивном центре предоставили молодежи просторный конференц-зал, который пустовал. Пространство пришлось немного реорганизовать - установили разделительные стены, завезли технику, столы, игры и прочее. Директор спортцентра Карел Коткас также нашел возможность поделиться мебелью.

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