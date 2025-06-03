В Ярвеской части Кохтла-Ярве распахнул двери молодежный центр

Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер сказала, что сбылась мечта - теперь и у молодых жителей этой части города есть место для общения и проведения досуга. До сих пор Кохтла-Ярвеский молодежный центр базировался только в Ахтме.