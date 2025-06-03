ОДИН ВОПРОС Родительским отпуском может воспользоваться также бабушка или дедушка?

Ведущий старший юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

- Право на родительский отпуск предоставляется родителю, воспитывающему ребенка в Эстонии. Родительский отпуск может использовать только один родитель. Оба родителя могут использовать родительский отпуск на срок до 60 календарных дней одновременно. Цель состоит в том, чтобы родители могли одновременно заботиться о ребенке и получать отпуск, компенсируемый родительским пособием.

Право на родительский отпуск также предоставляется опекуну и родителю попечительской семьи, а также фактическому попечителю ребенка. Фактическим попечителем может быть любое лицо, например, бабушка или родственник, который заботится о ребенке, когда родители ребенка не используют родительский отпуск.