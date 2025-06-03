ОДИН ВОПРОС Родительским отпуском может воспользоваться также бабушка или дедушка?

Работник спрашивает: "У моей дочери скоро родится ребенок, и мы обсуждаем, как в будущем лучше организовать распорядок. У нас возник вопрос: может ли бабушка или дедушка остаться дома с ребенком?"
Ведущий старший юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
- Право на родительский отпуск предоставляется родителю, воспитывающему ребенка в Эстонии. Родительский отпуск может использовать только один родитель. Оба родителя могут использовать родительский отпуск на срок до 60 календарных дней одновременно. Цель состоит в том, чтобы родители могли одновременно заботиться о ребенке и получать отпуск, компенсируемый родительским пособием.
Право на родительский отпуск также предоставляется опекуну и родителю попечительской семьи, а также фактическому попечителю ребенка. Фактическим попечителем может быть любое лицо, например, бабушка или родственник, который заботится о ребенке, когда родители ребенка не используют родительский отпуск.
Таким образом, фактический попечитель имеет право на родительский отпуск, если родители ребенка не используют родительский отпуск. Например, в ситуации, когда родители не берут родительский отпуск, а за ребенком в это время ухаживает, например, бабушка ребенка.