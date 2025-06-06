Андрес Сутть: Чистая энергия станет хребтом экономики Эстонии

Нам нужно, чтобы эту пользу осознали и почувствовали также те люди, в родной волости которых планируется установка ветряков. Если люди встревожены, их надо выслушать. Мы сами содействуем этому. Например, со своими вопросами можно обратиться по государственному инфотелефону 1247, где на звонки отвечают компетентные операторы. Мое скромное желание состоит в том, чтобы мы достигли ситуации, когда люди хотели бы иметь по соседству с собой ветропарки, ведь получаемая от них выгода будет достаточно велика.

Примеры реальной пользы уже есть. В волости Саарде в Пярнумаа расположен парк с девятью ветряками, четвертый по мощности в Эстонии. От него в прошлом году в волостной бюджет поступило более 100000 евро. Половину поступающих в волость денег распределяют между домовладениями, расположенными вблизи ветряков. В прошлом году это составило 3053 евро на каждый жилой дом.

Энергетическая независимость нуждается в управляемой мощности

Успех возобновляемой энергии не означает исчезновения управляемых мощностей. Как сегодня, так и в дальнейшем у Эстонии должно иметься дополнительно к внешним подключениям, солнечным паркам, ветропаркам, а также краткосрочному и долгосрочному хранению достаточное количество собственных управляемых мощностей. Может быть, банально звучит вопрос, что будет тогда, когда солнце не светит и ветер не дует, но он действительно требует ответа.