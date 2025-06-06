Андрес Сутть: Чистая энергия станет хребтом экономики Эстонии

Чистая энергия станет хребтом экономики Эстонии. Сейчас слишком много неопределенности, и часть этой неопределенности, безусловно, можно смягчить, заверил Рийгикогу министр по вопросам энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ).
Высокие и скачущие цены на энергию не придают уверенности ни домохозяйствам, ни предприятиям. Поскольку я тоже экономист, то понимаю, что если какая-то вещь слишком дорогая, то, следовательно, предложение слишком маленькое. Если электроэнергия слишком дорогая, то, значит, мы производим ее слишком мало.
Мы должны производить больше возобновляемой энергии
В прошлом году мы импортировали около трети потребляемой электроэнергии. Уже к 2030 году наша способность производить возобновляемую электроэнергию удвоится по сравнению с прошлым годом, и тут в игру вступают несколько целей. Ведь сегодня ясно, что самое чистое является также наиболее приемлемым по цене, по крайней мере в том контексте, что мы все равно нуждаемся в больших инвестициях.
Тут нам стыдиться нечего. В прошлом году две трети производства электроэнергии в Эстонии приходилось на возобновляемую энергию. Из этого, в свою очередь, две трети энергии производилось из солнца и ветра. Ясно, что у ветряной энергии потенциал еще большой; наряду с этим нам обязательно необходимы аккумулирующие мощности и хорошие внешние подключения.
Если мы говорим о ветряках, то их дополнительно требуется ориентировочно всего 200-300 штук. Сегодня в Эстонии действуют более 200 ветрогенераторов. То есть к 2035 году в Эстонии должно быть достаточно собственных производственных и аккумулирующих мощностей, чтобы обеспечить низкую цену и надежное снабжение. Мы должны приложить усилия, чтобы люди почувствовали, что их жизнь в результате улучшится. И не только потому, что снизится цена электроэнергии.
Нам нужно, чтобы эту пользу осознали и почувствовали также те люди, в родной волости которых планируется установка ветряков. Если люди встревожены, их надо выслушать. Мы сами содействуем этому. Например, со своими вопросами можно обратиться по государственному инфотелефону 1247, где на звонки отвечают компетентные операторы. Мое скромное желание состоит в том, чтобы мы достигли ситуации, когда люди хотели бы иметь по соседству с собой ветропарки, ведь получаемая от них выгода будет достаточно велика.
Примеры реальной пользы уже есть. В волости Саарде в Пярнумаа расположен парк с девятью ветряками, четвертый по мощности в Эстонии. От него в прошлом году в волостной бюджет поступило более 100000 евро. Половину поступающих в волость денег распределяют между домовладениями, расположенными вблизи ветряков. В прошлом году это составило 3053 евро на каждый жилой дом.
Энергетическая независимость нуждается в управляемой мощности
Успех возобновляемой энергии не означает исчезновения управляемых мощностей. Как сегодня, так и в дальнейшем у Эстонии должно иметься дополнительно к внешним подключениям, солнечным паркам, ветропаркам, а также краткосрочному и долгосрочному хранению достаточное количество собственных управляемых мощностей. Может быть, банально звучит вопрос, что будет тогда, когда солнце не светит и ветер не дует, но он действительно требует ответа.
Сегодня резерв обеспечивают главным образом наши сланцевые станции. В отдаленной перспективе поддержание их в рабочем состоянии обходиться будет слишком дорого, не говоря уж о том, что срок их службы не бесконечный. На смену им приходят газовые электростанции, поддерживать которые в рабочем состоянии дешевле и чище, особенно с учетом того, что по мировым меркам - это опробованная и надежная технология. Конкурс "Elering" на управляемые мощности идет, его результаты будут известны в июле.
К 2035 году в Эстонии должно быть достаточно собственных производственных и аккумулирующих мощностей, чтобы обеспечить низкую цену и надежное снабжение.
Андрес Сутть,
министр энергетики и окружающей среды
Одним из важных преимуществ газовых станций является их сравнительно быстрое реагирование. Инерция сланцевых станций велика, и для сглаживания колебания цены, происходящего в течение пары часов, запускать сланцевую станцию, как правило, смысла нет.
Одним из вариантов обеспечения стабильной и управляемой мощности является также атомная станция. То есть атомная энергия - это взвешенный, а не идеологический выбор. Сделанные в направлении атомной энергетики шаги означают не бегство вслепую в этом направлении, а погружение в тему и принятие взвешенных решений. Это ответственный путь к обеспечению энергетической безопасности и выполнению климатических целей, когда каждое решение должно опираться на науку и общественное соглашение.
Атомная энергия будет подходящей для нас, когда завершится разумная общественная дискуссия и тщательная предварительная работа гарантирует безопасность и более благоприятную цену. И эта тщательная предварительная работа ведется уже несколько лет. Теперь мы подошли к следующему этапу. В начале мая на круг согласования отправили намерение о разработке Закона об атомной энергии и атомной безопасности. Вместе со вступлением закона в силу планируется создать атомный регулятор, который будет заниматься выдачей разрешений на деятельность атомной станции и надзором за ее безопасным функционированием. Планируемое время начала деятельности регулятора - 1 января 2027 года.
Я подчеркиваю, что эстонское государство не будет строить атомную станцию, эстонское государство создаст регулятивную возможность для строительства атомной станции в Эстонии. После этого инвесторы будут решать, окупится ли это, и если да, то на каких условиях.
Воздух чистый и должен остаться чистым
Качество воздуха в Эстонии одно из лучших как в Европе, так и во всем мире. Это является также хорошим примером того, что даже находясь среди лучших в мире надо продолжать старания. Воздух никогда не бывает слишком чистым. Чистый воздух является основой жизни и влияет на здоровье каждого. Расслабляться нельзя и потому, что нормы становятся все строже. Мы должны постоянно работать, чтобы соответствовать им. Это означает инвестиции в мониторинговые устройства, регулятивные шаги и работающее на топливе оборудование.
В лесах соблюдается баланс между управлением и охраной природы. Люди Эстонии с полным основанием гордятся своими лесами. По разным причинам, не исключающим при этом друг друга. Леса Эстонии играют и должны играть одновременно экологическую, экономическую и социальную роли.
Обновляющаяся лесная политика гарантирует, чтобы объемы вырубки, богатство жизни и местное благополучие были в балансе и в очень дальней перспективе. В перспективе не десяти лет, а - без преувеличения - столетий, чтобы у наших детей и внуков возможности хозяйствовать в лесу или радоваться лесу были по крайней мере такими же хорошими, как сейчас.
То есть природоохрана и управление лесами нуждаются в определенности и ясности, в единой точке равновесия. Вот почему мы устанавливаем пограничный камень на нынешней условной линии между охраняемыми лесами и коммерческими лесами и говорим, что 70% лесов должны находиться под управлением. Более точные правила, как мы будем поддерживать это равновесие в течение времени, мы определяем в поправках к Закону о лесе. Таким образом, мы предоставим инвестиционную надежность, являющуюся предпосылкой переработки максимального объема древесины на месте.
Ясно, что хозяйственная деятельность в лесах тоже должна быть устойчивой в течение долгого времени и исходить из принципов устойчивого лесного хозяйства. Поэтому неверны и безосновательны утверждения, будто с этим решением в Эстонии начнется массовая сплошная вырубка. Не начнется. Осмелюсь сказать, что когда речь идет о заботе о лесе, лесники и защитники природы фактически сидят по одну сторону стола. Давайте будем больше замечать то, что нас объединяет, а не раздувать противостояние.
Хорошее состояние природы сохранится
Основанная на научных знаниях, эффективном мониторинге и достоверных данных природоохрана помогает обеспечить функционирование нашей экосистемы, сохранение видов, а также хорошую и богатую жизненную среду для нас самих. Мы предусматриваем, что государственная природоохрана охватит 30% суши и 30% моря. Это как наше собственное соглашение во благо нашей природы, так и часть всемирной цели. Мы увеличим эффективность мониторинга мест обитания, активизируем работу по улучшению состояния поврежденных экосистем, а также обеспечим, чтобы охрана была результативной на всей местности.
Здесь тоже следует иногда отойти на шаг и заметить все те вещи, которые у нас хороши. Несколько недель назад я побывал в Украине, где встретился также с тамошним министром окружающей среды. Для украинского государства природоохрана по-прежнему стоит на важном месте. Частично потому, что военные действия непосредственно влияют на природу, хотя бы из-за взрыва дамб или пожаров на местности вблизи линии фронта, справиться с которыми не удается. А частично и потому, что средний украинец не может сегодня просто так посещать другие страны. Это компенсируется природой Украины, которую стали больше прежнего открывать для себя и ценить.
Эстония меньше Украины, но возможности проводить время на природе у нас гораздо шире. Давайте ценить это!
Критическая инфраструктура - в безопасности
К счастью, зима прошла, но, по сути, рядом с наружными дверьми каждого киевского предприятия стоит генератор, ожидая следующего удара по энергетической инфраструктуре. Я разговаривал с украинскими министрами и депутатами парламента также об их опыте поддержки работы энергетической инфраструктуры. У нас есть контакты и мы учимся на опыте Украины, и в то же время стремимся к тому, чтобы нам эти знания на практике никогда не потребовались. Их общая рекомендация - рассредоточить производство электроэнергии, и эта рекомендация применима также и к другим типам кризисов.
Электрическая, тепловая и водная инфраструктуры становятся со временем все сложнее, поэтому их надежность работы и безопасность, в том числе кибербезопасность, становится все более важной. Стратегические инвестиции, меры по укреплению надежности снабжения и дигитальной защиты гарантируют, что жизненно важные услуги будут функционировать в любое время и в любой ситуации.
Синхронизация с сетями материковой Европы была сверхважным, но, конечно, не последним шагом. Как и то, что готов третий синхронный компенсатор и реконструировано третье электросоединение между Эстонией и Латвией. Безопасность - это тема, которая никогда не будет окончательно решена и никогда не будет завершена. Это постоянная работа. Поэтому в случае покупки и поставки любой критической инфраструктуры надо среди прочего задаваться вопросом, насколько эта инфраструктура устойчива к различным ситуациям и что мы можем и должны сделать, чтобы надежно поддерживать ее в работе.
Эмиссия углерода в Эстонии уменьшится
Мы, имея в виду цель климатической нейтральности 2050 года, движемся в нужном темпе и с нужной траекторией. На это влияют все вышеперечисленные пункты, поддерживая при этом высокую конкурентоспособность государства. Напомню, что это не является проектом одного государства. Наши торговые партнеры и инвесторы тоже предполагают, что мы их не обманем.
На сегодня углеродная нейтральность является вполне осязаемым и реалистичным проектом. Мы знаем, что нам потребуется время. Однако 2035 и 2050 годы уже не так далеки, чтобы нам не было смысла строить конкретные планы. Мы знаем также, что планы и прогнозы никогда не исполняются в точности так, как нам хотелось бы. В программе написано, что в 2035 году мы будем эмитировать в год 7 миллионов тонн двуокиси углерода. Получится ли точно так, или же эта цифра составит 8,2 миллиона или и вовсе 6,2 миллиона? Не знаю. Однако решением не является отказ от составления планов. Решением является стремление к лучшему.
В то же время много говорится о том, что углеродная нейтральность стоит дорого, однако это не является пустой тратой, это - инвестиция. Даже если исключить климат и торговых партнеров, мы получим более эффективный транспорт, лучше удерживающие тепло дома, более чистый воздух и чистую окружающую среду. Все это того стоит.
До 2035 года осталось десять лет. Кажется, что это долгий срок, но в то же время 2015 год был будто совсем недавно. Сделаем так, чтобы в 2035 году звучало меньше разочарованных утверждений, мол, в 2025 году нужно было уже принять какое-то решение, тогда и жизнь теперь была бы гораздо лучше.