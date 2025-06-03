Подъем большого флага на кукрузеской горе вновь откладывается

- К сожалению, мы вынуждены нарушить слово, - сказал мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело в ответ на вопрос, поднимут ли флаг на 18-метровой мачте уже к 4 июня, как планировалось поначалу. По словам мэра, после консультации со строителем выяснилось, что имеющегося бетонного основания недостаточно, чтобы закрепить на нем флагшток. "Строитель произвел бурения, и выяснилось, что бетонное основание должно быть все же толще, иначе оно сломается вместе с мачтой", - отметил он.