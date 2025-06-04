Число сообщений о домашнем насилии снижается

Каждый год тысячи жертв домашнего насилия, включая детей, нуждаются в помощи. Майор полиции Леа Бэренсон из Департамента полиции и погранохраны заявила, что, хотя тенденция к снижению может показаться положительной, это не означает, что проблема домашнего насилия уменьшается или исчезает.

«Официальная статистика может показывать снижение, но на самом деле большая часть домашнего насилия по-прежнему остается скрытой. Многие случаи никогда не достигают официальных цифр, потому что жертвы не осмеливаются или не знают, как обратиться за помощью, а некоторые не считают произошедшее достаточно серьезным, чтобы обратиться за помощью. Поэтому профилактика домашнего насилия и поддержка жертв по-прежнему требуют систематического внимания и достаточных ресурсов для достижения долгосрочного эффекта», — пояснила Бэренсон.

Руководитель отдела поддержки жертв Департамента социального страхования Кайре Тамм подтвердила, что нельзя сделать вывод только по цифрам, что проблема уменьшается — важно продолжать повышать осведомленность, поощрять жертв и оказывать им поддержку. Тем более, что ежегодно тысячи детей в Эстонии подвергаются домашнему насилию, становятся свидетелями насилия между своими родителями и живут в обстановке, наполненной страхом и напряжением.