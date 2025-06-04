Число сообщений о домашнем насилии снижается

Сообщений о домашнем насилии становится меньше из года в год, но проблема не исчезает.
Каждый год тысячи жертв домашнего насилия, включая детей, нуждаются в помощи. Майор полиции Леа Бэренсон из Департамента полиции и погранохраны заявила, что, хотя тенденция к снижению может показаться положительной, это не означает, что проблема домашнего насилия уменьшается или исчезает.
«Официальная статистика может показывать снижение, но на самом деле большая часть домашнего насилия по-прежнему остается скрытой. Многие случаи никогда не достигают официальных цифр, потому что жертвы не осмеливаются или не знают, как обратиться за помощью, а некоторые не считают произошедшее достаточно серьезным, чтобы обратиться за помощью. Поэтому профилактика домашнего насилия и поддержка жертв по-прежнему требуют систематического внимания и достаточных ресурсов для достижения долгосрочного эффекта», — пояснила Бэренсон.
Руководитель отдела поддержки жертв Департамента социального страхования Кайре Тамм подтвердила, что нельзя сделать вывод только по цифрам, что проблема уменьшается — важно продолжать повышать осведомленность, поощрять жертв и оказывать им поддержку. Тем более, что ежегодно тысячи детей в Эстонии подвергаются домашнему насилию, становятся свидетелями насилия между своими родителями и живут в обстановке, наполненной страхом и напряжением.
«Ребенок никогда не бывает просто наблюдателем, но насилие вокруг него глубоко влияет на него, даже если он не пострадал напрямую. Ребенок, который растет в среде, где крики, угрозы или побои являются повседневными вещами, усваивает невидимый урок, что такое поведение приемлемо и нормально. Это может повлиять на его будущие отношения, самооценку, привести к трудностям в школе, проблемам с зависимостью или даже насилию во взрослой жизни. Поэтому крайне важно, чтобы вмешательства не были сосредоточены только на непосредственной жертве, но всегда рассматривали случаи домашнего насилия с точки зрения ребенка», — добавил Тамм.
Бэренсон добавила, что с приближением лета особенно важно признать, что не все дети наслаждаются летом. «Когда школьная сеть поддержки уходит на летние каникулы, некоторые дети могут потерять единственных взрослых и среду, которые давали им чувство безопасности. Если дома сложные обстоятельства, пренебрежение, эмоциональное или физическое насилие, и нет безопасного распорядка дня и стола с едой, ребенок, растущий в семье, останется один посреди этого кризиса на долгие летние месяцы», — отметила она.
За последние пять лет количество случаев домашнего насилия сократилось на несколько сотен случаев в год. В этом году полиция зарегистрировала более 3800 случаев домашнего насилия за пять месяцев, по сравнению с чуть более 4200 случаями в прошлом году. В трети этих случаев несовершеннолетние дети прямо или косвенно подвергаются домашнему насилию.
Домашнее насилие в Эстонии в цифрах:
* В прошлом году количество случаев домашнего насилия сократилось во всех возрастных группах и регионах
* 77% жертв — женщины, 23% — мужчины
* Самая молодая жертва домашнего насилия была младше 1 года, самой старшей — 96 лет
* Большинство случаев домашнего насилия приходится на возрастную группу 35–44 лет
* Сокращение домашнего насилия является приоритетом для полиции, и такие преступления рассматриваются в среднем за 26 дней