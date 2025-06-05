Праздник выпускников становится традицией в Ахтме

Яркое мероприятие, которое впервые состоялось в прошлом году и собрало сотни участников, получило множество положительных откликов. Подводя итог, инициаторы начинания говорили, что постараются, чтобы крутая дискотека на площади стала знаковым событием в регионе, а может, и в стране, характеризуя именно Кохтла-Ярве.

Продолжение следует!

По словам директора клуба "Ахтме" Натальи Шабарчиной, в этом году проводят праздник пораньше - 13 июня, посвятив праздник дню рождения города - 15 июня Кохтла-Ярве отметит свое 79-летие.

- Этому событию посвящаются разные городские мероприятия, всю неделю, мы решили не отставать, - комментирует Наталья. - В программе предстоящего праздника постарались учесть пожелания молодежи - начнем на полчаса раньше, потому что многие ребята говорили, что им не хватило времени потанцевать...

В концерте выступят не только творческие коллективы из Кохтла-Ярве, но и гости из Нарвы. Хедлайнером вечеринки вновь станет Артем Савицкий, а "рулить" на дискотеке продолжит DJ Työmik Bassofsky.

- Ида-вируская молодежь знает и любит Артема, диджей Työmik Bassofsky в прошлом году очаровал своим талантом, поэтому мы не сомневаемся, что новая встреча с ними порадует, - уверена Наталья Шабарчина. - Уверена, что они привезут новые песни и композиции.