Бизнес-парк Кивиыли благодаря прямому соединению с энергопарком Люганузе станет получать электроэнергию по низкой цене

По словам волостного старейшины Люганузе Дмитрия Дмитриева, в долгосрочной перспективе стратегия развития и план действий Ида-Вирумаа будут направлены на реструктуризацию и диверсификацию экономики Ида-Вирумаа. «Сланцевая промышленность по-прежнему является доминирующей отраслью в экономике Ида-Вирумаа. Но помимо основного сектора, мы стараемся поощрять те виды бизнес-деятельности, которые способствуют плавному переходу к экономике с углеродной нейтральностью и предлагают региону дополнительные возможности для быстрого развития. Отрадно, что в сотрудничестве с Enery Estonia мы можем привлечь новых предпринимателей в бизнес-парк Кивиыли и тем самым создать новые оплачиваемые рабочие места и стимулировать экономику региона», — сказал Дмитриев.

По словам члена правления Enery Estonia Мартена-Патрика Куммера, к 2027 году предприятие планирует построить в волости Люганузе современный энергопарк, состоящий из ветряков, солнечных панелей и аккумуляторного парка. «Завершена стратегическая оценка воздействия на окружающую среду и определены первоначальные места размещения ветряков. Если все пойдет по плану, то мы начнем строительство парка солнечных панелей в этом году, а ветрового парка — в следующем», — сказал Куммер.

Девелоперы ветропарка Люганузе предложат предприятиям в бизнес-парке Кивиыли более доступную электроэнергию благодаря прямой энерголинии, но помимо поддержки предприятий региона также планируется сделать хорошее предложение и местным жителям. «Мы намерены предложить домохозяйствам, расположенным на расстоянии менее 1,5 км от ближайшего ветряка, а также для всех жилых домов в деревнях Матка, Кольяла и Вайну бесплатную электроэнергию на весь срок службы ветряка – т.е. как минимум на 30 лет — это в дополнение к установленной законом плате за лояльность», — пояснил Куммер.