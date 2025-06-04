Эстонские музыканты готовы доказать, что классика в моде

В названии фестиваля закодирована игра слов: его можно перевести не только как "Классика в моде", но и как "Классика в Моэ". Это место, где появился первый в стране спиртовой завод.

- Высокое искусство и высокие градусы - вещи практически несовместимые, однако наличие зала с хорошей акустикой позволяет создать в Моэ интересную атмосферу летнего фестиваля, - поделился впечатлениями участник первого фестиваля, пианист Максим Щура.

В усадьбе Моэ расположен центр для посетителей и музей-винокурня. В исторической атмосфере произведения эпохи барокко, классицизма и романтизма органично сочетаются с сочинениями эстонских авторов. За три дня на фестивале будет представлено пять концертов.

На открытии 5 июня в церкви Тапа выступит виртуоз органа Ааре-Пауль Латтик и обладатель редкого типа голоса - контратенор Мартин Кару. Под церковными сводами прозвучит музыка Баха, Генделя и Дюпре.

В пятницу, 6 июня, в усадьбе Моэ будет звучать музыка Эйно Тамберга, композитору в этом году исполнилось бы 95 лет. Чтобы создать захватывающую картину его музыкальных образов, камерная музыка будет представлена разными составами исполнителей: Максим Щура, Ингели Лайв-Ярви, Тоомас Вавилов, Хейго Розин, Брита Рейнманн, Генри-Давид Варема и Марко Мартин. Этот концерт завершится выступлением дуэта фортепиано и виолончели. Известный молодой пианист Стен Хейноя и лауреат международных конкурсов виолончелист Марсель Йоханнес Китс исполнят бессмертную классику - музыку Баха, Бетховена и Брамса.