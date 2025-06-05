Премьера видеофильма рок-оперы "Кохтла-Ярве" состоится в пятницу

В пятницу, 6 июня в 17.00 в атриуме гимназии пройдет презентация готовых DVD, CD и виниловых пластинок рок-оперы "Кохтла-Ярве", после чего в аудитории "Öpik" состоится совместный просмотр видеофильма.

По словам директора гимназии Хендрика Агура, поклонники этой рок-оперы смогут увидеть ее еще раз в пятницу, на этот раз на большом экране и с качественным звуком. Под руководством бывшего медиаучителя гимназии и видеохудожника Кати-Ягель Паал первое представление рок-оперы, которое состоялось в Кохтла-Ярвеском центре культуры, было записано на видео.

На премьеру приглашаются все желающие. В тот же вечер поступят в продажу компакт-диски и пластинки, которые также будут продаваться в магазинах "Apollo" и "Rahva Raamat".

Автором либретто и режиссером оперы является преподаватель сценических искусств Кохтла-Ярвеской гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

Наряду с учениками и учителями гимназии на сцену выходят оперные солисты театра "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Тооман, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарелсон, а кроме того - вокалист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler" Янек Пахка. Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле участвуют юные солисты из кохтла-ярвеского детсада "Kirju-Mirju".

В проектной группе рок-оперы среди других играют: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. Чтобы довести оперу до сцены, привлечены были около ста учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии.