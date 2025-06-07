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Сб, 7.06.2025
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ОПРОС Почему вам нравится или не нравится жить в Йыхви?

Йыхвиский променад.
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Малле ТИЙДЕ, пенсионер:

- Долгое время жила в районе станции Тойла, это в трех километрах от Йыхви, но недавно переехала в центр, потому что для человека в возрасте важно, чтобы магазины, аптека и прочее были поближе. В центе города все так и есть, очень довольна и недостатков не знаю. С проблемами не сталкивалась.

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Светлана АНТОНОВА, пенсионер:

- Я 73 года жила в столице, недавно по семейным обстоятельствам переехала в Йыхви и полгода привыкала к тому, что здесь совсем другая жизнь. Мне очень нравится спокойная обстановка, все люди дружелюбные. Проблемы досуга у меня нет - учусь онлайн в высшей школе "Первоисток". Надо самому излучать любовь и добро, тогда они придут и в вашу жизнь. Не делай другому того, что себе не желаешь, - главная заповедь. И это работает!

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Инга ПАЛЬМ, пенсионер:

- Мне, коренной йыхвиске, прожившей в этом городе всю жизнь, все нравится. Раньше любила ходить на всякие мероприятия, но теперь здоровье не то - дойти из центра до парка уже трудно, а в центре редко что-то интересное происходит...

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Анна КЕССЕЛЬ, консультант по продажам:

- Родилась и живу в Йыхви, конечно, люблю свой город. Если о недостатках - маловато мест для проведения досуга и хотелось бы видеть больше порядка на улицах, чистоты.

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Юрий БОГАТЕНКОВ, работающий пенсионер:

- Каждый раз откуда-то приезжая, говорю сам себе: какой прекрасный город, в котором я живу много лет! Есть все объекты инфраструктуры, все в шаговой доступности, и главное, это самая благоустроенная часть Ида-Вирумаа. Это мое мнение.

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