Пирет Хартман: Ида-Вирумаа ждет действий, а не анализа или громких слов

Основной упор в коалиционном соглашении Партии реформ и "Eesti 200" делается на укрепление обороноспособности, что понятно. Однако повседневные заботы эстонского народа и болевые точки регионов, особенно Ида-Вирумаа, были проигнорированы. Так что же Ида-Вирумаа может почерпнуть из коалиционного соглашения правого правительства?
Когда десять лет назад я начала больше работать в Ида-Вирумаа, мне довольно быстро стала ясна одна вещь. А именно: жители Ида-Вирумаа смотрели исподлобья, когда им говорили, что у этого уезда большой потенциал. И хотя это было правдой, такое отношение выражало разочарование людей, потому что они устали ждать большего присутствия государства. Коалиционное соглашение, заключенное несколько недель назад, к сожалению, не предлагает конкретных решений основных болевых точек эстонского общества, а также того, как использовать потенциал Ида-Вирумаа для решения местных проблем.
В коалиционном соглашении подчеркивается необходимость анализа региональных особенностей восточной и юго-восточной Эстонии, картирования проблем и выбора решений в сотрудничестве с регионами. И это несмотря на то, что углубленные анализы и раньше проводились в большом количестве, так как специфические проблемы и потребности уезда хорошо известны. Очевидно, что Ида-Вирумаа - это особый регион Эстонии, где сложные социально-экономические проблемы переплетаются с этническим и культурным разнообразием.
Жители региона ожидают от правительства четких решений по сокращению безработицы, модернизации местного промышленного потенциала и повышению уровня жизни. Только лишь анализ проблем не оправдает их ожиданий. Необходимы действия.
Правящая коалиция подчеркивает необходимость компенсации воздействия добычи строительных минералов, таких как песок, гравий и торф, на местное сообщество. Ида-Вирумаа был явно забыт, сланец вообще не упоминается. В связи с этим вполне обоснованно возникает вопрос о том, будет ли вклад региона в энергетическую безопасность и экономику Эстонии, который он вносил на протяжении десятилетий, и в будущем оставаться неоцененным и незамеченным.
"Нет смысла выбирать новые обои, если стены комнаты едва держатся".Пирет Хартман, генеральный секретарь СДПЭ
Я прекрасно понимаю, что руководители местных самоуправлений, и не только они, ожидают от правительства четкой позиции по вопросу справедливой компенсации за добычу сланца - как с точки зрения снижения воздействия на окружающую среду, так и создания новых возможностей для трудоустройства. Фонд справедливого перехода помогает сделать большой шаг вперед, но он не покроет всех будущих потребностей в инвестициях.
Более справедливое перераспределение экологических сборов, принятое в прошлом году и реализованное в этом году, вместе с дополнительным экологическим фондом, созданным для Ида-Вирумаа, действительно немного сглаживают ситуацию и позволяют реализовывать проекты развития стоимостью в несколько миллионов в год. К сожалению, этого недостаточно, чтобы гарантировать, что огромные доходы государственного бюджета, получаемые от добычи сланца, дойдут до уезда и будут направлены именно на улучшение местной среды проживания.
Одной из самых болезненных проблем, с которой мне пришлось столкнуться на посту министра регионального развития и сельского хозяйства, было растущее неравенство между различными регионами Эстонии и уход государства из сельских районов. Мы наблюдали эту тенденцию и в Ида-Вирумаа, например, в случае со зданием суда в Йыхви, закрытие которого нам удалось приостановить совместно с местными лидерами. Что планируется сделать, чтобы качественное образование и медицинское обслуживание были доступны также в Силламяэ, Алутагузе или Люганузе? В базовом документе руководства государством об этом не упоминается. Региональное неравенство будет расти, если мы останемся пассажирами в вагоне, а не локомотивом.
Если в большинстве пунктов коалиционного соглашения подчеркивается необходимость анализа, то конкретикой особенно выделяются вопросы, связанные с узкими бизнес-интересами - например, план строительства атомной электростанции. Я не против того, чтобы заниматься вопросами бизнеса или энергетики, совсем наоборот. Я спрашиваю, куда делись обещания оживить региональную экономику, включая поддержку сельского хозяйства и местного производства, от которых зависит процветание и рабочие места столь многих регионов.
Специфика Ида-Вирумаа не ограничивается экономическими вопросами. В регионе проживают представители разных культур, для которых важно как сохранить свою самобытность, так и обрести достойное место в эстонском обществе. В последние годы государство приняло ряд необходимых решений, которые оставили болезненный след в Ида-Вирумаа. Теперь необходимо перевязать образовавшиеся раны. В коалиционном соглашении не прописано четко, как правительство хочет поддерживать языковую и культурную интеграцию, которая помогла бы укрепить сплоченность общества и доверие к государству. И все это в ситуации, когда численность жителей Ида-Вирумаа сокращается, но и доля эстонцев также уменьшается.
Поскольку я участвовала в разработке коалиционных соглашений, я хорошо знаю, что иногда важно не только то, что написано в коалиционном соглашении, но и то, что остается неупомянутым. Если предыдущие коалиционные соглашения с участием социал-демократов включали цель скорейшего повышения минимальной заработной платы с целью постоянного повышения покупательной способности низкооплачиваемых работников, то в новом коалиционном соглашении нет ни слова о переговорах по минимальной заработной плате или ее уровне. И это несмотря на то, что еще в мае 2023 года представители правительства, профсоюзов и работодателей подписали соглашение доброй воли о повышении к 2027 году минимальной заработной платы соответственно европейскому уровню - до 50% средней заработной платы. Больше всего тут пострадают работники Ида-Вирумаа, так как в нашем уезде самая высокая в Эстонии доля людей, получающих минимальную зарплату.
Хотя коалиционное соглашение составлено на широкой основе, ему не хватает решительности. Говорят, что нет смысла выбирать новые обои, если стены комнаты едва держатся. Независимо от нынешнего выбора обоев, я хочу, чтобы наши стены были крепкими. Я хотела бы, чтобы громкие слова правительства воплощались в нужные нам решения и действия - будь то диверсификация местной экономики или решение социальных проблем. Как бывший министр и патриот Ида-Вирумаа я готова продолжать работать над этим вместе с нынешним правительством.