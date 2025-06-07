Пирет Хартман: Ида-Вирумаа ждет действий, а не анализа или громких слов

Если в большинстве пунктов коалиционного соглашения подчеркивается необходимость анализа, то конкретикой особенно выделяются вопросы, связанные с узкими бизнес-интересами - например, план строительства атомной электростанции. Я не против того, чтобы заниматься вопросами бизнеса или энергетики, совсем наоборот. Я спрашиваю, куда делись обещания оживить региональную экономику, включая поддержку сельского хозяйства и местного производства, от которых зависит процветание и рабочие места столь многих регионов.

Специфика Ида-Вирумаа не ограничивается экономическими вопросами. В регионе проживают представители разных культур, для которых важно как сохранить свою самобытность, так и обрести достойное место в эстонском обществе. В последние годы государство приняло ряд необходимых решений, которые оставили болезненный след в Ида-Вирумаа. Теперь необходимо перевязать образовавшиеся раны. В коалиционном соглашении не прописано четко, как правительство хочет поддерживать языковую и культурную интеграцию, которая помогла бы укрепить сплоченность общества и доверие к государству. И все это в ситуации, когда численность жителей Ида-Вирумаа сокращается, но и доля эстонцев также уменьшается.

Поскольку я участвовала в разработке коалиционных соглашений, я хорошо знаю, что иногда важно не только то, что написано в коалиционном соглашении, но и то, что остается неупомянутым. Если предыдущие коалиционные соглашения с участием социал-демократов включали цель скорейшего повышения минимальной заработной платы с целью постоянного повышения покупательной способности низкооплачиваемых работников, то в новом коалиционном соглашении нет ни слова о переговорах по минимальной заработной плате или ее уровне. И это несмотря на то, что еще в мае 2023 года представители правительства, профсоюзов и работодателей подписали соглашение доброй воли о повышении к 2027 году минимальной заработной платы соответственно европейскому уровню - до 50% средней заработной платы. Больше всего тут пострадают работники Ида-Вирумаа, так как в нашем уезде самая высокая в Эстонии доля людей, получающих минимальную зарплату.