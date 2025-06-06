Один из лучших в мире прыгунов в высоту, покоривший сердца историей своей жизни, примет участие в Йыхвиском вечере легкой атлетики

В легкоатлетическом вечере в Йыхви 21 июня примут участие и другие мировые знаменитости, в том числе прыгун в высоту Андрей Проценко, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира и имеющий личный рекорд аж 2,40 метра.
Украинский прыгун в высоту покорил сердца любителей спорта по всему миру в 2022 году. Когда российские войска захватили его родной город Херсон, Проценко, один из лучших прыгунов в мире, бежал из города с женой и двумя дочерями, взяв с собой только одну сумку, однако был вынужден неделями оставаться в сельской местности, которая также находилась на оккупированной территории.
"Никогда не отказывайтесь от своей мечты"
Хотя он не мог заниматься там прыжками в высоту, он продолжал поддерживать себя в форме подручными средствами. Когда примерно через два месяца он вернулся оттуда в свободную Украину, фотографии, на которых он использует сделанную из покрышек штангу для силовых упражнений и выполняет прыжковые упражнения на краю поля, облетели весь мир.
Летом того же года Проценко завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в США с результатом 2,33, борясь с болью в пятке. "Никогда не отказывайтесь от своей мечты!" - написали о достижении Проценко известный британский легкоатлетический журнал и портал "Ahtletics Weekly".
Осенью того же года украинская армия выбила российских оккупантов из Херсона и освободила родной город Проценко. Но с тех пор Херсон постоянно подвергается российским бомбардировкам.
Хотя Проценко добился самого яркого достижения в своей карьере в титульном соревновании только в 2022 году, он уже более десяти лет входит в число лучших прыгунов в высоту мира. Его личный рекорд - 2,40 метра - был установлен 11 лет назад в Швейцарии. За все время только шесть других прыгунов в высоту превзошли этот показатель. Но только двое в этом столетии: чемпион мира и соотечественник Проценко Богдан Бондаренко (2,42), который также принимал участие в соревнованиях по прыжкам в высоту, проходивших на центральной площади Силламяэ в 2013 году, и олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Мутаз Баршим (2,43) из Катара.
Помимо бронзы чемпионата мира, Проценко также завоевал бронзу чемпионата Европы и серебро чемпионата Европы в помещении. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он занял четвертое место с результатом 2.33, уступив по количеству попыток Бондаренко, который в дуэли за бронзу взял такую же высоту.
Шестикратный чемпион Италии также приедет в Йыхви
Однако Проценко совсем не уверен в своей победе на соревнованиях в Йыхви 21 июня, поскольку на старт выйдет также шестикратный чемпион Италии Марко Фассинотти, чей личный рекорд составляет 2,35 и который в конце мая этого года прыгнул на 2,25 метра. Примечательно совпадение, что 2,25 - это рекорд Эстонии, установленный в свое время Тармо Валгепеа, бывшим директором Йыхвиской гимназии. Сектор для прыжков в высоту расположен на стадионе Хейно Липпа, прямо под окнами Йыхвиской гимназии и Йыхвиской основной школы.
В соревнованиях по прыжкам в высоту высокого уровня также примут участие Дмитро Никитин (личный рекорд 2,28), который завоевал несколько медалей на юношеских чемпионатах и раз ставший чемпионом Украины, действующий чемпион Финляндии Даниэль Косонен (2,24) и чемпион Литвы Андрюс Глебаускас (2,30).
Сильная и равная конкуренция ожидается и среди женщин
Равная и жесткая конкуренция ожидается в Йыхви и в прыжках в высоту среди женщин. Наивысший личный рекорд - 1,99 метра - принадлежит украинке Екатерине Табачник, которая два года назад завоевала бронзу на чемпионате Европы в помещении. Лучший результат узбекской прыгуньи в высоту Сафины Садуллаевой - 1,97. В прошлом году она заняла седьмое место на Олимпиаде в Париже и пятое место на чемпионате мира 2022 года.
Такой же сильный личный рекорд - 1,97 - у Эллы Юннила из Финляндии, которая также завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении.
Соревнование, в котором примут участие еще несколько прыгуний в высоту с рекордами свыше 1,90, должно также подбодрить улучшить свой наивысший результат четырехкратную чемпионку Эстонии Элизабет Пихела, чей личный рекорд составляет 1,92 метра, что на четыре сантиметра ниже действующего рекорда Эстонии, установленного уроженкой Силламяэ Анной Илющенко.
Йыхвиский вечер легкой атлетики - 2025
- Время и место: суббота, 21 июня, на стадионе Хейно Липпа.
- Программа: мероприятие начнется в 14.00 с соревнований среди молодежи, основная программа начнется в 14.30 с метания молота среди женщин. Церемония открытия состоится в 17.00.
- Виды соревнований: метание молота, прыжки в высоту, прыжки в длину, бег на 100 м, метание копья (только женщины), бег на 800 м, толкание ядра (только мужчины), бег на 100 м с барьерами (женщины), бег на 110 м с барьерами (мужчины), бег на 3000 м (только мужчины), метание диска, забеги параспортсменов на 100 м и 400 м.
- Самые известные заявленные участники: Павел Файдек (метание молота, Польша), Джо Ковач (толкание ядра, США), Миколас Алекна (метание диска, Литва), Даниэль Столь (метание диска, Швеция), Мэттью Денни (метание диска, Австралия), Кристьян Чех (метание диска, Словения), Андрей Проценко (прыжки в высоту, Украина), Виктория Хадсон (метание копья, Австрия), Екатерина Табачник (прыжки в высоту, Украина).
Соревнования, проводимые в честь героя эстонского спорта уроженца Ида-Вирумаа Хейно Липпа, обещают стать в этом году беспрецедентным парадом звезд легкой атлетики. Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик уже объявил, что среди участников будет пятикратный чемпион мира по метанию молота Павел Файдек из Польши. В толкании ядра выступит двукратный чемпион мира Джо Ковач из США. В метании диска примут участие рекордсмен мира Миколас Алекна, олимпийский чемпион и чемпион мира Даниэль Столь, чемпион мира Кристьян Чех, бронзовый призер парижской Олимпиады Мэттью Денни и несколько других метателей диска, чьи личные рекорды превышают 70 метров.
По словам Лиллиаллика, лучшие спортсмены мира приедут в Йыхви и для участия в соревнованиях по другим дисциплинам, их имена будут объявлены в ближайшее время. В этом году в Йыхви пройдут легкоатлетические соревнования самого высокого уровня в Эстонии, легкоатлетические соревнования с такими титулованными участниками не проводились в Эстонии уже много лет.