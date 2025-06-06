Один из лучших в мире прыгунов в высоту, покоривший сердца историей своей жизни, примет участие в Йыхвиском вечере легкой атлетики

Украинский прыгун в высоту покорил сердца любителей спорта по всему миру в 2022 году. Когда российские войска захватили его родной город Херсон, Проценко, один из лучших прыгунов в мире, бежал из города с женой и двумя дочерями, взяв с собой только одну сумку, однако был вынужден неделями оставаться в сельской местности, которая также находилась на оккупированной территории.

"Никогда не отказывайтесь от своей мечты"

Хотя он не мог заниматься там прыжками в высоту, он продолжал поддерживать себя в форме подручными средствами. Когда примерно через два месяца он вернулся оттуда в свободную Украину, фотографии, на которых он использует сделанную из покрышек штангу для силовых упражнений и выполняет прыжковые упражнения на краю поля, облетели весь мир.

Летом того же года Проценко завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в США с результатом 2,33, борясь с болью в пятке. "Никогда не отказывайтесь от своей мечты!" - написали о достижении Проценко известный британский легкоатлетический журнал и портал "Ahtletics Weekly".

Осенью того же года украинская армия выбила российских оккупантов из Херсона и освободила родной город Проценко. Но с тех пор Херсон постоянно подвергается российским бомбардировкам.