Город Нарва получил в наследство пятизначную сумму денег

"Такой большой суммы я не припоминаю" - этими словами мэр Нарвы Катри Райк прокомментировала решение о принятии в городской бюджет частного наследства в размере 46000 евро.

Если у умершего не оказалось ни завещания, ни договора о наследовании, ни законных наследников, то все его имущество, включая деньги, недвижимость, движимое имущество, имущественные права, а также возможные обязательства и долги, переходит в порядке наследования местному самоуправлению - таков закон, как объяснили в Нарвском департаменте городского хозяйства.

- Случаи, когда наследственное имущество без наследников переходит в собственность местного самоуправления, не являются повседневными, но время от времени происходят. Их количество варьируется из года в год. Привести точные цифры получаемого от наследства дохода затруднительно, так как наследственные производства длятся по времени долго и зависят от множества обстоятельств, - обобщила Ирина Гевеллер, главный специалист отдела имущества в Нарвском департаменте горхозяйства.

Она подчеркнула: в распоряжение самоуправления переходит не только денежное имущество скончавшегося, но и обязательства, а кредиторы могут объявиться спустя время. О деталях конкретных случаев наследования, как, например, о нынешнем рекордном по сумме наследства, чиновники не распространяются, ссылаясь на закон о защите персональных данных.