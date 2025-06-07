Город Нарва получил в наследство пятизначную сумму денег

Скончавшийся житель Нарвы оставил 46 тысяч евро натуральными деньгами, которые оказались никому не завещаны. Нарвская власть приняла эту сумму и просто закинула ее в бездонный бюджет, оформив город наследником усопшего. Возможные его обязательства перед третьими лицами придется принять тоже, если они объявятся.
"Такой большой суммы я не припоминаю" - этими словами мэр Нарвы Катри Райк прокомментировала решение о принятии в городской бюджет частного наследства в размере 46000 евро.
Если у умершего не оказалось ни завещания, ни договора о наследовании, ни законных наследников, то все его имущество, включая деньги, недвижимость, движимое имущество, имущественные права, а также возможные обязательства и долги, переходит в порядке наследования местному самоуправлению - таков закон, как объяснили в Нарвском департаменте городского хозяйства.
- Случаи, когда наследственное имущество без наследников переходит в собственность местного самоуправления, не являются повседневными, но время от времени происходят. Их количество варьируется из года в год. Привести точные цифры получаемого от наследства дохода затруднительно, так как наследственные производства длятся по времени долго и зависят от множества обстоятельств, - обобщила Ирина Гевеллер, главный специалист отдела имущества в Нарвском департаменте горхозяйства.
Она подчеркнула: в распоряжение самоуправления переходит не только денежное имущество скончавшегося, но и обязательства, а кредиторы могут объявиться спустя время. О деталях конкретных случаев наследования, как, например, о нынешнем рекордном по сумме наследства, чиновники не распространяются, ссылаясь на закон о защите персональных данных.
Нынче полученные от скончавшегося нарвитянина 46 тысяч евро попали в городскую казну, то есть затерялись среди сотен строчек поступлений и отчислений. Отвечая "Северному побережью" на вопрос о возможном целевом применении полученных таким особым образом денег мэр Нарвы Катри Райк сказала, что применение им стоило бы найти в социальной сфере.
- Есть люди, которые сильно нуждаются в помощи - дети с особыми потребностями или совсем старые и одинокие горожане. В новом дополнительном бюджете Нарвы сейчас планируется выделение денег на социальные услуги детям с серьезными особыми нуждами. Вся социальная сфера нуждается в поддержке, - обобщила Райк.
Скончавшийся одинокий нарвитянин, чьи накопленные 46 тысяч евро стали в определенном смысле общественным достоянием, был похоронен все же не за счет города. Как объяснили в Нарвской городской управе, похороны человека и наследственное производство - совершенно разные вещи, которые сильно разнятся по времени и процессуально. Если наследство город Нарва принял сейчас, так как других желающих не нашлось, то собственно кончина этого человека и предание его тела земле произошли существенно раньше.