От студента до ученого: путь Карле в Вирумааском колледже

Хотя решение Карле Нутонена, аспиранта и младшего научного сотрудника Центра цифровых и зеленых технологий Вирумаа, поступить в Вирумааский колледж TalTech было результатом совпадения обстоятельств, именно этот выбор определил всю его профессиональную карьеру. Узнайте, каким был его путь и что он особенно ценит в программе "Интеллектуальные системы и прикладная информатика".
Уже в младших классах, когда дома появился первый компьютер, Карле понял, что хочет связать с ним свое будущее. "Когда компьютер появился дома, он меня очень заинтересовал", - вспоминает он. Однако после окончания школы появились сомнения - его увлекла актерская деятельность, и он попытался поступить в театральную академию.
Цель с детства
Однако после окончания средней школы возникли небольшие сомнения. Он заразился театральным микробом и решил предоставить шанс и вовсе школе сценического искусства. Однако вмешалась судьба и повернула жизнь парня снова к поставленной им в детстве цели.
По характеру Карле не нравится сидеть на двух стульях сразу, а это значит, что когда из актерства толку не вышло, он сделал на пути к образованию годовую паузу и пошел работать. Так он попал на стройплощадку, где попробовал себя в разных ролях: на общестроительных и электрических работах, и даже в бухгалтерии.
Эта разнообразная и свободная от рутины среда дала ему возможность понять, что ему подходит, а что - нет. "Та работа была не для меня - не потому, чтоб там отсутствовали вызовы, просто это был не мой мир", - говорит Карле. Именно это побудило его снова вернуться к своему прежнему интересу и подтолкнуло к IT, но на этот раз уже более сознательно и c более зрелой целью.
Совпадение обстоятельств
Первоначально Карле планировал поступить учиться в TalTech в Таллинн. О Вирумааском колледже того же университета он на тот момент почти ничего не знал. "Почему-то у меня полностью отсутствовали знания о том, что в Эстонии вообще существуют колледжи", - сказал он.
Судьбоносным стало совпадение случайностей. Его сестра вместе со своим классом сходила на день открытых дверей в Вирумааский колледж и принесла оттуда для брата флаер. "Она пришла домой и сказала, гляди-ка, похоже, довольно интересное место", - вспоминает Карле. В тот момент решения еще не было, но это заставило его подумать о возможности получить качественное образование не обязательно в Таллинне или Тарту.
В игру вступил и личный контакт. А именно: благодаря знакомству Карле удалось совершить персональный ознакомительный тур по колледжу в сопровождении тогдашнего директора колледжа по развитию Маре Роозилехт. В ходе знакомства с учебными лабораториями и наступила ясность. "Думаю, что я первый студент, который в разгар лета смог персонально и основательно ознакомиться с колледжем", - отметил он. Визит произвел хорошее впечатление, так молодой человек и решил поступать в Вирумааский колледж.
Благодаря хорошим результатам экзаменов он вошел в первую треть среди кандидатов из Таллинна, и там место для него имелось. В то же время в Вирумааском колледже он ждал "за красной чертой" - в надежде, что кто-то откажется от места. Когда возможность появилась, он не колебался. "Побежал домой и сразу же закрепил за собой место".
Почему прикладная информатика?
Выбор специальности не был для Карле случайным и поверхностным. Он уже заранее решил, что хочет заниматься инфотехнологией, и в Таллинне тоже нацелился на ту же специальность. То, что Вирумааский колледж предложил возможность заниматься той же областью, еще больше упростило принятие решения.
Название специальности - "Интеллектуальные системы и прикладная информатика" - не просто фигура речи. Это практикоориентированное обучение, где теория и практика тесно связаны. "Это было в значительной степени практическое обучение. Мы изучали теорию и сразу же применяли ее на практике", - рассказал Карле. Такая модель обучения означает, что с первых семестров студенты имеют возможность применять свои знания и тем самым закреплять их.
Учебная программа характеризуется широким технологическим охватом. Она не ограничивается программированием или анализом данных, а охватывает несколько направлений: передачу данных, робототехнику, автоматизацию и компоненты машиностроения. В результате выпускники колледжа обладают разнообразными компетенциями, способны работать на стыке различных технологий, понимать как программное обеспечение, так и аппаратное обеспечение, а также переводить сложные технические идеи на язык, понятный другим специалистам.
Интеллектуальные системы и прикладная информатика
Учебная программа объединяет IoT (Internet of Things), программирование программного обеспечения (в том числе промышленного), автоматику, робототехнику, телематику сетей передачи данных и киберфизических систем.
В ходе учебы ты освоишь построение и программирование интеллектуальных систем, на основании этих данных научишься создавать находчивые IKT-решения. Ты получишь также подробный обзор сетей связи данных и систем кибербезопасности.
Воспитанник Вирумааского колледжа
Как и многие другие молодые люди, Карле поступил в университет, зная, что получит степень бакалавра и затем пойдет работать. Но жизнь повернула иначе. Уже во время учебы ему предложили работу в колледже на полставки. Он принял предложение. Вскоре пришло время служить в Силах обороны, родился ребенок, и учебу он продолжил заочно.
Когда степень бакалавра была получена, в его жизни неожиданно возникла некая пустота. Ритм жизни, до сих пор заполненный учебой, исчез. "Я понял, что часть моей повседневности исчезла, и начал думать, чем же теперь заняться вечерами", - описал он. И, как по заказу, именно в тот момент в Вирумааском колледже открылась магистерская учебная программа в IT-области, для которой искали первых смелых студентов. Карле не колебался: "Как только услышал об этом, сказал - да, я приду добровольно".
Карле признается, что учеба в магистратуре стала, конечно, немалым вызовом, однако это не отбило у него желания совершенствоваться и продолжить учебу. Теперь он учится в докторантуре. "Пожалуй, сейчас я опять оказался в том же месте, где и во время учебы в магистратуре, и думаю, нужно ли было все это", - смеется он, но в то же время признается, что на самом деле маленькое желание стать ученым таилось у него где-то в душе с самого детства. Теперь это желание вылилось в академическую реальность. "Когда меня представляют, я всегда говорю, что я - воспитанник чисто Вирумааского колледжа: от бакалавриата до докторантуры".
Что делает Вирумааский колледж особенным?
Расположение колледжа рядом с промышленным регионом Ида-Вирумаа способствует тесному сотрудничеству с предприятиями. "У нас в уезде очень много предприятий, которым все время требуются работники - именно молодые люди, которые пришли бы и принесли с собой новый подход", - сказал Карле.
Эту связь поддерживают не с помощью формальных договоров о сотрудничестве, а посредством ежедневной обратной связи и включения реальных проблем в учебную работу. Карле объяснил, что, когда студенты проходят практику, они часто возвращаются с конкретной задачей, которую преподаватели и студенты должны решить - индивидуально или в группе. "Вот почему вы получаете очень хороший результат, потому что всегда есть много разных решений", - сказал он.
Весь этот опыт трудовой практики позволяет студентам сделать более сознательный выбор: попробовать разные предприятия, оценить, какая трудовая среда им подходит, и понять, каких умений им еще не хватает. В то же время колледж получает в результате этого непосредственную информацию о том, что следует в учебных программах развить и на что сделать больший упор.
Если и ты хочешь получить реальные знания, чтобы создавать реальные вещи, то подай заявление в TalTech не позднее полудня 3 июля по адресу: taltech.ee/reaalne.
Разработка и запуск учебной программы осуществляется при поддержке Фонда справедливого перехода по мере "Увеличение объема дополнительного образования и разработка новых учебных программ профессионального и высшего образования в Ида-Вирумаа".