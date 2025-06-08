От студента до ученого: путь Карле в Вирумааском колледже

Уже в младших классах, когда дома появился первый компьютер, Карле понял, что хочет связать с ним свое будущее. "Когда компьютер появился дома, он меня очень заинтересовал", - вспоминает он. Однако после окончания школы появились сомнения - его увлекла актерская деятельность, и он попытался поступить в театральную академию.

Цель с детства

Однако после окончания средней школы возникли небольшие сомнения. Он заразился театральным микробом и решил предоставить шанс и вовсе школе сценического искусства. Однако вмешалась судьба и повернула жизнь парня снова к поставленной им в детстве цели.

По характеру Карле не нравится сидеть на двух стульях сразу, а это значит, что когда из актерства толку не вышло, он сделал на пути к образованию годовую паузу и пошел работать. Так он попал на стройплощадку, где попробовал себя в разных ролях: на общестроительных и электрических работах, и даже в бухгалтерии.

Эта разнообразная и свободная от рутины среда дала ему возможность понять, что ему подходит, а что - нет. "Та работа была не для меня - не потому, чтоб там отсутствовали вызовы, просто это был не мой мир", - говорит Карле. Именно это побудило его снова вернуться к своему прежнему интересу и подтолкнуло к IT, но на этот раз уже более сознательно и c более зрелой целью.

Совпадение обстоятельств