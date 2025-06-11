ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа пройдет множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.
ИЮНЬ
Sissi
13 июня в 18.00 в деревне Сака на хуторе Пости
Семья Ныммисте и этим летом организует на пикниковой сцене своего хутора серию концертов летней музыки, на которых выступят представляющие разные стили известные эстонские музыканты. 13 июня таким исполнителем будет певица Sissi.
Чемпионат Эстонии по метанию топора
14 июня в Мяэтагузе
На чемпионате Эстонии по метанию обоюдоострого топора откроют также уже заранее получившую широкую известность уличную арену холла для метания топора. Выступает ансамбль "Fööniks".
День кафе "Viru Toit"
14 июня в разных местах Вирумаа
Двери откроют как домашние кафе, так и однодневные кафе, сюрпризы подготовят также известные заведения общепита.
Гунгербургская регата
14 и 15 июня в Нарва-Йыэсууском порту
Кохтла-Ярвеская ярмарка рукоделия
15 июня в 14.00 рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры
Яанов день в Кохтла-Нымме
20 июня в 19.00 на Кохтла-Ныммеской певческой сцене
Выступает "Elumees".
Фестиваль "Püssi punk"
20 и 21 июня у подножия пюссиской зольной горы
"Хорошее никогда не было таким хорошим", - говорят организаторы о фестивале, на котором обещают предложить любителям "тонны плохой музыки и прочие хорошие вещи, которые все еще существуют". Выступят группы, о которых вы слышали уже миллион раз, и группы, о которых вы больше (вероятно) никогда не услышите.
Йыхвиский международный вечер легкой атлетики
21 июня в 14.00 в Йыхви на стадионе Хейно Липпа
Самое представительное легкоатлетическое соревнование в Эстонии нынче состоится в Ида-Вирумаа. Для участия приедут атлеты из десятков стран, среди них будут как олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, так и обладатели рекордов мира. На месте будут также лучшие спортсмены Эстонии.
Яанов день в деревне Сака
21 июня в 21.00 рядом с певческой сценой Сака
Музыка в исполнении Рауля Ряйтсака.
Яанов вечер в сосняке Пуртсе
21 июня в 20.00
Выступает ансамбль "Retronid".
Яанов вечер в Тойла
22 июня в 19.00 в Тойласком порту
Выступает ансамбль "Välk".
Ида-Вирумааский день ополчения
23 июня в 16.00 рядом с Силламяэским горуправлением
Построение, речи и раздача огня Победы. Выставка техники силовых структур открыта с 14.00.
Яанов костер в Крабули
23 июня в 19.00 в деревне Крабули
Музыку предложит DJ TantsuTorm.
Яанов костер в Ийзаку
23 июня в 20.00 на Ийзакуской певческой сцене
Выступает ансамбль "Kardemon".
Яанов костер в Нарва-Йыэсуу
23 июня в Нарва-Йыэсуу
Яанов костер в Йыхви
23 июня в Йыхвиском городском парке
Выступают Эрих Кригер и ансамбль "Airi & Party".
Яанов день в Силламяэ
23 июня рядом с Силламяэским центром культуры
Забег в память Майдо Кесккюла
24 июня в 12.00 в парке деревни Сака
Театральный спектакль "Договор"
26 и 27 июня в зале мызы Сака
В культовой пьесе Славомира Мрожека играют Арго Аадли (Таллиннский городской театр) и Кристьян Юкскюла ("Theatrum").
Летняя мистерия "Roosivõti"
27 июня - 30 августа (18 представлений) на мызе Мяэтагузе
Мистическая драма "Roosivõti", которую ставит на мызе Мяэтагузе этим летом Март Сандер, раскрывает тайны дворянского рода Розенов и ведет в путешествие во времени через реальные истории, в которых хватает страстей, обмана и тайн. Вместе с Мартом Сандером в спектакле играет Трийн Леллеп.
Прибытие огня Праздника песни в Ида-Вирумаа
28 июня у маяка Раннапунгерья
Приветствие огня Праздника песни
28 и 29 июня в различных местах Ида-Вирумаа
Нарвский городской забег
28 и 29 июня
Крупнейшее ида-вирумааское мероприятие народного спорта нынче будет двухдневным. 28 июня в Эккекюла можно будет попробовать свои силы в редко проводимом в Эстонии забеге на милю. 29 июня тысячи участников смогут испытать себя на основных дистанциях, каковыми в этом году являются 5 км и 10 км. В программу входит также детский забег. Место старта и финиша - рядом с замком Германа на берегу реки в Йоаорге. Трассы забега пройдут как по речному променаду, так и по улицам центра города. Трасса протяженностью 10 км поведет участников также в квартал Кренгольма.
Дни культуры "ESTO 2025" и Дни города Нарва
28-30 июня в Нарве
Всемирные дни эстонской культуры впервые состоятся в этом году наряду со Стокгольмом и Таллинном в Нарве. В программу входят шествие, концерт в честь открытия, "ESTO laul", народное гулянье во дворе замка Германа, концерт-богослужение в Александровской церкви, театральное представление "Нарва - город, который мы потеряли" в театральном центре "Свободная сцена", выставка продуктов и рукоделия и многое другое. В это же время будут проходить и традиционные мероприятия Дней города Нарва - такие как гонка на "мыльницах" и день художников.
Летняя постановка Эстонского молодежного театра "Министерство решений"
28 июня в 18.00 на певческой сцене в Тойла
ИЮЛЬ
Струнный квартет "M4GNET"
2 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В концерте открытия 27-го летнего музыкального фестиваля "Музыка семи городов" струнный квартет "M4GNET" исполнит яркие интерпретации классической музыки, а также представит малоизвестные произведения и свежие, новые творения.
Трио Матиаса Сандберга (Финляндия)
4 июля в 19.00 в театральном центре "Vaba Lava" в Нарве
Трио финского джазового гитариста и композитора Матиаса Сандберга переплетает динамичный грув, душевность и импровизацию с приятным, почти телепатически чутким взаимодействием.
Романтическая комедия "Громкие"
4 и 5 июля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Спектакль на русском языке, на сцене будут актеры Виктория Толстоганова и Максим Виторган.
Командный чемпионат Балтии по легкой атлетике (U16)
8 июля в 12.00 на стадионе Хейно Липпа в Йыхви
В Йыхви будут соревноваться лучшие молодые легкоатлеты Эстонии, Латвии и Литвы.
Реймо Вайсбах и Юлари Кирсипуу
9 июля на певческой сцене Йыхвиского городского парка
В концерте открытия летней музыкальной серии Йыхвиского парка прозвучат известные песни в исполнении Реймо Вайсбаха, который также известен по телешоу "Ma näen su häält", где он пел голосом Иво Линна.
Летняя постановка "Kuhu jumal juhatab"
11 июля в 19.00 на певческой сцене Ийзаку,
12 июля в 19.00 на мызе Сака
Автор и режиссер спектакля - Аннабель Королев. Актеры: Марика Королев, Анти Кобин (Эстонский молодежный театр) и Саамуэль Пильпак.
Фестиваль "Narva Bike"
11-13 июля в замке Германа в Нарве
Легендарный мотофестиваль возвращается в Нарву после девятилетнего перерыва. На фестивале выступят легендарная шотландская рок-группа "Nazareth" и Доктор Албан - шведский музыкант и автор модной танцевальной музыки 1990-х годов. Кроме того, на сцену выйдет энергичная группа "Ziggy Wild" под руководством блестящей певицы Лауры Притс и многие другие.
Фестиваль "Музыка на воде"
12 июля в 16.00 в Народном парке в Кохтла-Ярве
Самый известный музыкальный фестиваль Кохтла-Ярве, где сцена расположена на острове в озере, а зрители - на берегу, состоится уже в пятый раз. В этом году выступят певица Элина Нечаева, пианист Майкл Булычев-Оксер (США), ансамбль старинной музыки "Hortus Musicus", трио Леонида Нестерова (Израиль), Нарвский симфонический оркестр и Кохтла-Ярвеский городской оркестр. Будут открыты аллея ремесел и уличные кафе.
День мызы Мяэтагузе
12 июля во дворе мызы Мяэтагузе
Мызный забег
12 июля в 13.30 на мызе Мяэтагузе
Четвертый этап Ида-Вирумааской серии забегов включает дистанции 1,5 км, 4 км и 6 км по холмистой местности, а также детский забег "Bronto".
День открытых хуторов
12 и 13 июля
В традиционный День открытых хуторов гостей ждут также несколько хуторов в Ида-Вирумаа.
День этнографического наследия
12 июля в Пярнаыуэ в Раннапунгерья
Кайса Линг и Рене Пауль
13 июля в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
День Тудулинна
13 июля в 14.00 в Тудулиннаском народном доме
Выступит ансамбль семьи Мяннисте.
Трио Рубен, Яралян и Ряммал
15 июля в 19.00 в спа "Noorus" в Нарва-Йыэсуу
В рамках фестиваля "Музыка семи городов" выступит трио выдающихся эстонских джазовых музыкантов: Танель Рубен (ударные), Ара Яралян (контрабас) и Райн Ряммал (клавишные).
Дуэт Пеэду Касс и Мартен Кунингас
16 июля в 19.00 в церкви Пюхайыэ
На концерте фестиваля "Музыка семи городов" Кунингас и Касс в основном исполнят оригинальную музыку из сольных альбомов ансамбля "Miljardid" и Мартена Кунингаса. Программа немного камерная и, безусловно, эмоционально мягкая, веселая, жизнеутверждающая, позитивная.
"Kukerpillid"
17 июля в 19.00 на мызе Сака
"Kukerpillid", один из старейших ансамблей Эстонии, откроет новую летнюю сцену на мызе Сака и завершит музыкальный фестиваль "Музыка семи городов" этого года.
Летний вечер в Крабули
18 июля в 17.30 в деревне Крабули волости Тойла
Ансамбль "Kapriz", мастер мыльных пузырей, театр огня, дискотека и многое другое.
Концерт у маяка
19 июля в 16.00 в Раннапунгерья
Летний Раннапунгерья с его романтическим устьем реки и маяком уже много лет является прекрасной концертной площадкой. На этот раз семья Кангур пригласила выступить Риту Рэй, группы "Naised Köögis", "Traffic", "Lexsoul Dancemachine", "Lolala", Кауксиский бенд и актера Тыниса Нийнеметса.
Тойлаская регата
19 и 20 июля в порту Тойла
Фестиваль внутренних водоемов
20 июля в Васкнарвском порту
Если в предыдущие годы фестиваль внутренних водоемов начинался в Васкнарве, то в этом году Васкнарва станет пунктом назначения фестиваля, стартующего с озера Выртсъярв.
"Pink Panthers"
23 июля в 18.00 в Йыхвиском городском парке
На концерте летней музыки в городском парке Йыхви женское трио "Pink Panthers" исполнит известные хиты последних десятилетий прошлого века.
Ида-Вирумааский стадионный марафон
23 и 24 июля на стадионе Ийзаку
В этом уникальном соревновании по бегу, которое состоится уже в 11-й раз, участники пробегут марафон по кругу стадиона. Для особо выносливых будет возможность пробежать два марафона. Помимо полного марафона в 42,2 километра, также запланированы полумарафоны и забег на 10000 метров.
"Narva-Jõesuu Jazz"
26 июля в 16.00 в Светлом парке в Нарва-Йыэсуу
В этом году музыкант и организатор культурных мероприятий Олег Писаренко подготовил для Нарва-Йыэсууского джазового фестиваля особенно интересную программу: квартет американской джазовой вокалистки и композитора, номинанта на премию Грэмми Кристи Дэшил, квартет британской джазвумен, саксофонистки и композитора Камиллы Джордж, одна из самых выдающихся джазовых певиц Финляндии Айли Иконен со своим ансамблем, а также "Tango Sekstett" Виллу Вески и Тийта Каллусте.
Семейные дни на маяке
26 и 27 июля в Нарва-Йыэсуу
Сильвия Ильвес
27 июля в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Летний спектакль "Kippari unerohi"
31 июля - 18 августа (десять спектаклей) в 19.00 в городище Пуртсе
По мотивам новеллы Эдуарда Вильде "Сонное зелье шкипера Андерсена". Драматург постановки - Свен Карья, режиссер - Элар Вахтер. В спектакле заняты Сулев Теппарт, Кристин Притс ("Ванемуйне"), Симо Андре Кадасту (Городской театр) и Марианн Таммару.
АВГУСТ
День деревни Кийкла
2 августа в 12.00 у Кийклаского народного дома
Забег, парад лягушек, мастер-класс по фольклорным танцам, театральное представление, концерт украинской народной музыки.
Вокаский триатлон
2 августа в 13.00 на Вокаском стадионе
В народном триатлоне, проводимом в память Ааду Пекка, который положил начало триатлону в Эстонии, на основной дистанции надо преодолеть вплавь 500 м, на велосипеде 20 км и бегом 6 км.
Tрио: Эрко Нийт, Лаура Юнсон & Кристьян Мазурчак
6 августа в 18.00 в Йыхвиском городском парке
День города Нарва-Йыэсуу
9 августа в разных местах Нарва-Йыэсуу
Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане
10 августа в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Нарвские дни оперы
13-17 августа в Нарве в Кренгольмском квартале и в других местах
Среди прочего 16 августа прозвучит опера Малле Мальтис "Дитя хлебной крошки", премьера которой состоялась на том же фестивале в прошлом году.
"Tartu Uus Teater". Спектакль "Kahheldraal"
13-17 августа в Нарва-Йыэсуу в пустом бассейне дома отдыха "Mereranna"
Театральный фестиваль Свободы
15-19 августа в Нарвском театральном центре "Vaba Lava" и в других местах
В программу нынешнего фестиваля входят постановки почти из десяти стран, в том числе из Украины, Пакистана, Турции, Грузии, Кувейта, Казахстана, Кыргызстана и Эстонии. В центре внимания будут власть, память и идентитет.
"Kogukonnapärlid ja helid kaevandusveel" / "Жемчужины общины и звуки на шахтной воде"
16 августа в Эстонском шахтном музее
Фестиваль уличной еды Причудья
16 и 17 августа в Причудье от Васкнарвы до Вярска
Для гостей на протяжении 175 км откроются причудские однодневные кафе.
Maрек Садам
19 августа в 18.00 на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
"NORF 2025"
23 августа на Ийзакуской певческой сцене
На ставшем традиционным собственном молодежном рэп-фестивале нынче вместе с молодежью на сцену выйдут исполнители-гости Semi из Швеции, Lil Till, а также Genka и Пауль Оя.
Люганузеский народный забег
23 августа в 11.00 в Кивиыли
Трассы пятого этапа Ида-Вируской серии забегов пройдут по улицам города Кивиыли.
"Viru talufest"
23 и 24 августа на территории Эстонского шахтного музея
Силламяэский ультразабег
30 августа на прибрежной трассе здоровья Силламяэ
В этом году в рамках Силламяэского ультразабега пройдет чемпионат Эстонии по бегу на 100 км.
Праздник Дня шахтера "Viru fest"
31 августа в Йыхвиском городском парке
Один из крупнейших народных праздников в Ида-Вирумаа, на котором чествуют шахтеров и выступают известные эстонские музыканты.
СЕНТЯБРЬ
Фестиваль "Station Narva"
4-7 сентября в Нарвском замке Германа и в других местах
Проводимый в восьмой раз фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" наполнит самый восточный город Эстонии музыкой, искусством и совместным времяпрепровождением. Среди анонсированных исполнителей - Tommy Cash, nublu, "Efterklang" (Дания), "Estonian Voices" и многие другие. Список выступающих на фестивале музыкантов пополнится в течение лета.
Toйлаский народный забег
5 сентября в 17.45 рядом с "Toila spa"
Люганузеская крестьянская ярмарка
6 сентября в 10.00 на Люганузеской деревенской площади
Организаторы обещают, что проводимая в десятый раз ярмарка будет более грандиозной, чем когда-либо прежде.
Завершающий сезон концерт-сюрприз на пикниковой сцене хутора Пости
7 сентября в 18.00 в Сака на пикниковой сцене хутора Пости
Как обычно, серия концертов летней музыки на хуторе Пости завершается выступлением артиста, чье имя гости узнают, только придя на концерт.
Йыхвиский народный бег
13 сентября в Йыхви на стадионе Хейно Липпа
Трассы финального этапа Ида-Вируской серии забегов проходят по улицам и парку Йыхви.
Эстонский ночной забег "Нарвская осень - 2025"
20 сентября в центре города Нарва
Проводившийся раньше в декабре ночной забег нынче состоится осенью. Основные дистанции 10 км и 5 км пройдут по центру города Нарва.
Кристьян Ярви и "Nordic Pulse"
20 сентября в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
Сезон концертного дома дирижер Кристьян Ярви и состоящая из 25 членов международная all-star-группа "Nordic Pulse" откроют концертом "Elemendid", в котором прозвучит музыка Грига, Пярта, Педая, Рихтера и Ярви. Солистами будут Трийн Руубель и Мик Педая. Этот концерт подтверждает, что классическая музыка одновременно модернистская и технологичная, и границы между разными жанрами полностью исчезли.
Осенняя столица Нарва
22 сентября в Нарве
Нарва на три месяца станет осенней столицей Эстонии.
Фестиваль миноги
27 сентября в Нарва-Йыэсууском порту
Популярный фестиваль миноги ждет гостей в осеннем Нарва-Йыэсуу.
Творческий котел национальных культур
28 сентября в Йыхви на музыкальной площади и в концертном доме
Традиционный фестиваль, на котором действующие в Ида-Вирумаа национальные общества знакомят со своей музыкой, песнями, танцами, народными костюмами, традициями и кухней.
ОКТЯБРЬ
Детский спектакль "Лотте, Бруно и история музыкальных инструментов"
14 октября в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
"Äge Brass" и два изучающих театр студента Маргарет Сарв и Алден Кирсс покажут музыкальную историю о том, как Лотте и Бруно решили научиться играть на музыкальном инструменте, но не знают, какой из инструментов самый интересный и правильный.
Отар Кунчулиа
17 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Народный артист Грузии Отар Кунчулиа исполнит в программе "Via Legenda. Планета хороших песен" неувядающие песни прошлого века из репертуара как советских, так и западных певцов.
"Original Enigma Voices"
19 октября в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
На концерте выступят бывшие члены ансамбля "Enigma". Их голоса звучали в известнейших песнях ансамбля, таких как "Return to Innocence", "MMX" ("Social Song"), а также во многих других хитах.
Спектакль "Лицедей"
25 октября в 18.00 в Нарве в концертном доме "Geneva"
В главной роли в пьесе Томаса Бернхарда - Александр Ивашкевич.
Gazebo
26 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
"I like Chopin…" - и этим все сказано. Хотя пик популярности Gazebo пришелся на 1980-е годы, он продолжает деятельность в качестве автора песен, аранжировщика и продюсера, оставаясь культовой фигурой ретро-диско.
"Prime Orchestra": "Rock Sympho Show IV"
31 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В исполнении оркестра прозвучат лучшие вещи "Led Zeppelin", "Metallica", "Queen" и других всемирно известных рок-групп.
НОЯБРЬ
"Lords of the Sound"
13 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
На концерте в исполнении группы прозвучит киномузыка Ханса Циммера.
Спектакль "Лицедей"
15 ноября в 18.00 в Йыхвиском концертном доме
Королевский национальный балет Грузии
28 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В концертном спектакле "Магическая Грузия" будут представлены танцы, десятки лет формировавшие танцевальное искусство Грузии.
ДЕКАБРЬ
Концерт "Детские песни Арво Пярта"
5 декабря в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Написанные Арво Пяртом более полувека назад главным образом для спектаклей и мультфильмов детские песни исполнят юные певцы из детской вокальной студии "Eesti Raadio" под управлением Кадри Хунт.
Спектакль "Ужин с дураком"
6 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В ролях: Ивар Калныньш, Сергей Рымар, Борис Богданов и другие.
"Puuluup" и струнный оркестр "VHK"
28 декабря в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
На концерте, которым будет руководить Расмус Пуур, хийумааские каннеле и электронные луперы встретятся с классическими музыкальными инструментами.
Марсель Йоханнес Китс и Таллиннский камерный оркестр
30 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В новогоднем концерте прозвучат Концерт для виолончели №1 и "Прощальная симфония" Гайдна.
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