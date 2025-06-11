ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

ИЮНЬ

Sissi. Фото: Erakogu

Sissi

13 июня в 18.00 в деревне Сака на хуторе Пости

Семья Ныммисте и этим летом организует на пикниковой сцене своего хутора серию концертов летней музыки, на которых выступят представляющие разные стили известные эстонские музыканты. 13 июня таким исполнителем будет певица Sissi.

Снимок иллюстративный. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Чемпионат Эстонии по метанию топора

14 июня в Мяэтагузе

На чемпионате Эстонии по метанию обоюдоострого топора откроют также уже заранее получившую широкую известность уличную арену холла для метания топора. Выступает ансамбль "Fööniks".

Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

День кафе "Viru Toit"

14 июня в разных местах Вирумаа

Двери откроют как домашние кафе, так и однодневные кафе, сюрпризы подготовят также известные заведения общепита.

Гунгербургская регата

14 и 15 июня в Нарва-Йыэсууском порту

Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

Кохтла-Ярвеская ярмарка рукоделия

15 июня в 14.00 рядом с Кохтла-Ярвеским центром культуры

"Elumees". Фото: FB

Яанов день в Кохтла-Нымме

20 июня в 19.00 на Кохтла-Ныммеской певческой сцене

Выступает "Elumees".

Фестиваль "Püssi punk"

20 и 21 июня у подножия пюссиской зольной горы

"Хорошее никогда не было таким хорошим", - говорят организаторы о фестивале, на котором обещают предложить любителям "тонны плохой музыки и прочие хорошие вещи, которые все еще существуют". Выступят группы, о которых вы слышали уже миллион раз, и группы, о которых вы больше (вероятно) никогда не услышите.

Йыхвиский международный вечер легкой атлетики. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиский международный вечер легкой атлетики

21 июня в 14.00 в Йыхви на стадионе Хейно Липпа