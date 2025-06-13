ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Йыхви примет парад звезд мировой легкой атлетики

Двукратный чемпион мира по толканию ядра Джо Ковач. Фото: Jeff Cohen

Ковач также дважды становился серебряным призером и один раз - бронзовым призером чемпионатов мира, а также два раза (2022 и 2023 годы) побеждал в бриллиантовой лиге. Установленный Джо Ковачем в 2022 году личный рекорд 23,23 в мировой рейтинговой таблице всех времен является вторым результатом.

Кроме американца, более десяти лет входящего в число сильнейших в мире толкателей ядра, в круг для толкания ядра на стадионе Хейно Липпа выйдут бронзовый призер парижской Олимпиады представитель Ямайки Раджиндра Кэмпбелл, личный рекорд которого равен 22,31, и чемпион Европы в толкании ядра в помещении Конрад Буковецкий, в лучшей своей попытке толкнувший более чем семикилограммовый снаряд на расстояние 22,25 метра.

- Это прежде всего дань уважения Хейно Липпу, со дня рождения которого именно 21 июня исполнится 103 года и на стадионе имени которого в Йыхви пройдет это соревнование. Основным видом у Липпа тоже было толкание ядра, - отметил Лиллиаллик, проводящий мемориалы Липпа по толканию ядра в Ида-Вирумаа уже с 2009 года. Если раньше они проходили в Майдла, где родился Липп, то в последние годы - в Йыхви, где Липп в 1940 году окончил среднюю школу и где в 2022 году был построен современный стадион. Этой весной возле стадиона также была установлена бронзовая статуя Липпа.