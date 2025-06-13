ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Йыхви примет парад звезд мировой легкой атлетики

Как бы невероятно это ни звучало, но 21 июня на небольшом легкоатлетическом стадионе в Йыхви выступят рекордсмен мира, олимпийский чемпион, многократные чемпионы мира и Европы и еще большое количество других атлетов мирового уровня примерно из двадцати стран.
В последние годы международный вечер легкой атлетики на стадионе Хейно Липпа сделал Йыхви известным местом проведения соревнований по легкой атлетике самого высокого уровня в Эстонии.
Если раньше в соревнованиях в Йыхви принимали участие в основном лучшие в мире метатели диска, то в этом году главный организатор Мати Лиллиаллик привезет в Йыхви также спортсменов, имеющих титулы в нескольких других дисциплинах, помимо метания диска. Поэтому не будет преувеличением сказать, что 21 июня в Йыхви состоится парад звезд мировой легкой атлетики.
В этом году на стадионе Хейно Липпа будет соревноваться пятикратный чемпион мира по метанию молота Павел Файдек из Польши. О том, насколько феноменальный представитель мира легкой атлетики приедет в Йыхви, ярко свидетельствует то обстоятельство, что 35-летний Файдек сумел завоевать золото пяти чемпионатов мира подряд в 2013-2022 годах. Среди представителей технических видов легкой атлетики на одно звание чемпиона мира больше имеет только легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка.
Файдек не только пять раз становился чемпионом мира, но и один раз стал чемпионом Европы, а на Олимпиаде в Токио в 2020 году завоевал бронзу. Его личный рекорд равен 83,93 метра. Файдек - один из самых выдающихся польских спортсменов 21-го века, отмеченный также несколькими государственными наградами.
В толкании ядра в Йыхви будет соревноваться двукратный чемпион мира американец Джо Ковач, который не только дважды становился чемпионом мира (2015 и 2019 годы), но и завоевал три серебряные олимпийские медали. Последнюю из них - в прошлом году в Париже, где уступил только своему земляку обладателю мирового рекорда Райану Краузеру.
Ковач также дважды становился серебряным призером и один раз - бронзовым призером чемпионатов мира, а также два раза (2022 и 2023 годы) побеждал в бриллиантовой лиге. Установленный Джо Ковачем в 2022 году личный рекорд 23,23 в мировой рейтинговой таблице всех времен является вторым результатом.
Кроме американца, более десяти лет входящего в число сильнейших в мире толкателей ядра, в круг для толкания ядра на стадионе Хейно Липпа выйдут бронзовый призер парижской Олимпиады представитель Ямайки Раджиндра Кэмпбелл, личный рекорд которого равен 22,31, и чемпион Европы в толкании ядра в помещении Конрад Буковецкий, в лучшей своей попытке толкнувший более чем семикилограммовый снаряд на расстояние 22,25 метра.
- Это прежде всего дань уважения Хейно Липпу, со дня рождения которого именно 21 июня исполнится 103 года и на стадионе имени которого в Йыхви пройдет это соревнование. Основным видом у Липпа тоже было толкание ядра, - отметил Лиллиаллик, проводящий мемориалы Липпа по толканию ядра в Ида-Вирумаа уже с 2009 года. Если раньше они проходили в Майдла, где родился Липп, то в последние годы - в Йыхви, где Липп в 1940 году окончил среднюю школу и где в 2022 году был построен современный стадион. Этой весной возле стадиона также была установлена бронзовая статуя Липпа.
В метании диска в этом году в Йыхви тоже ожидается соревнование очень высокого уровня, ведь сюда приедет обладатель мирового рекорда, чемпион Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира литовец Миколас Алекна, нынешней весной отправивший в Америке двухкилограммовый диск на расстояние 75,56 метра. В стартовый список входит также бронзовый призер парижской Олимпиады, победитель бриллиантовой лиги двух последних лет австралиец Мэттью Денни, нынешней весной метнувший диск на 74,78 метра, что стало вторым за все времена результатом в мировом рейтинге.
В Йыхви приедут также чемпион токийской Олимпиады, двукратный чемпион мира Даниэль Столь из Швеции (личный рекорд - 71,86) и действующий чемпион Европы, чемпион мира 2022 года и обладатель рекорда Йыхвиского стадиона Кристьян Чех из Словении (личный рекорд - 71,86).
В метании копья среди женщин, впервые входящем в программу соревнований в Йыхви, примет участие действующая чемпионка Европы Виктория Хадсон из Австрии, ее личный рекорд - 66,06 метра.
По словам Мати Лиллиаллика, сильнейших в мире атлетов можно будет увидеть на Йыхвиском стадионе соревнующимися не только в метании молота, толкании ядра, метании диска и метании копья, но и в нескольких других дисциплинах. Имена этих спортсменов будут объявлены ближе к соревнованиям. Также будут участвовать большинство лучших легкоатлетов Эстонии, для которых это хорошая возможность посоревноваться в сильной конкуренции.
Йыхвиский вечер легкой атлетики наряду с мемориалом Хейно Липпа третий год подряд входит во всемирную серию соревнований "World Athletics Continental Tour", участие в которой дает спортсменам рейтинговые очки для выхода на международные титульные соревнования. Легкоатлетическое соревнование самого высокого уровня в Эстонии может оказаться для некоторых участников трамплином перед проводимым в сентябре в Токио чемпионатом мира.
По словам Лиллиаллика, соревнование в Йыхви обрело известность в международных легкоатлетических кругах и количество желающих приехать сюда соревноваться растет с каждым годом. "Так как йыхвиское соревнование удалось включить в международный календарь в очень хорошее время начала легкоатлетического сезона, когда можно выполнить нормативы чемпионата мира и набрать ценные рейтинговые очки, то интерес к участию в соревновании велик", - отметил он.
По словам Лиллиаллика, тот факт, что легкоатлетические соревнования в Йыхви поддерживаются также фондом справедливого перехода Европейского союза, волостной управой Йыхви и многими другими партнерами, позволил сделать их мероприятием такого высокого уровня, что в этом году самые масштабные легкоатлетические соревнования в Эстонии пройдут в Ида-Вирумаа.