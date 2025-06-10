ОДИН ВОПРОС Не слишком ли мало идавирусцы думают о возрастающих летом расходах?

- Ясно, что летом на развлечения тратится больше денег, чем обычно, будь то концерты, еда вне дома или путешествия. Даже более частые встречи с друзьями в домашнем саду или планирование совместных гриль-вечеров могут значительно повлиять на семейный бюджет. В начале лета проходят также различные выпускные мероприятия, оказывающие давление на кошелек, и для них разумнее было бы откладывать деньги уже заранее.