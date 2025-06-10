ОДИН ВОПРОС Не слишком ли мало идавирусцы думают о возрастающих летом расходах?

Проведенное по заказу "LHV" исследование "Norstat" показало, что только 13% жителей Ида-Вирумаа планируют отдельный летний бюджет или буфер сбережений. Заранее обдумывают, но не составляют отдельный бюджет 34% респондентов, а 53% жителей Ида-Вирумаа действуют совершенно спонтанно и вообще не строят финансовые планы. Из исследования явствует также, что каждый третий (37%) житель Ида-Вирумаа каждое лето или в какой-то отдельный летний период ставит сбережения или инвестиции на паузу.
Руководитель инвестиционного сообщества "LHV" Нелли Янсон:
- Ясно, что летом на развлечения тратится больше денег, чем обычно, будь то концерты, еда вне дома или путешествия. Даже более частые встречи с друзьями в домашнем саду или планирование совместных гриль-вечеров могут значительно повлиять на семейный бюджет. В начале лета проходят также различные выпускные мероприятия, оказывающие давление на кошелек, и для них разумнее было бы откладывать деньги уже заранее.