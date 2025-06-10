Маркко Ялас: Все дороги ведут в EMO - но должны ли?

В отделение неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы (IVKH) обращается чуть менее 30000 пациентов в год, или в среднем 80 пациентов в день. Четверть из них привозит скорая помощь, три четверти приходят сами - для EMO было бы более уместно обратное соотношение, в таком случае оно служило бы той цели, ради которой и было создано.
Если говорить о приходящих самостоятельно, то люди обращаются с самыми разными проблемами со здоровьем, начиная с угрожающих жизни состояний, таких как острый инфаркт миокарда, или незначительная травма до жалоб на легкое недомогание или хроническую боль. Типичные легкие или хронические заболевания, с которыми обращаются, - это вирусные заболевания, боли в спине, боли в суставах и другие хронические боли, высокое кровяное давление, изжога, запоры, потеря аппетита, усталость, нарушения сна, кожная сыпь, снижение слуха и т.д. На самом деле со всеми вышеперечисленными проблемами следует обращаться к своему семейному врачу.
Вот еще несколько ярких примеров: шесть месяцев боли в спине; несколько лет эпизодических болей в животе; полчаса температуры 37,5; "два часа назад у меня была боль в животе, которая прошла сама по себе"; "у меня свело руку во время чтения книги"; "я хотела бы сделать УЗИ или КТ"; "у меня прием у врача-специалиста через два месяца, я не могу так долго ждать"; прием у семейного врача только завтра; "я приходил сюда вечером"; "привела своего ребенка/мужа в EMO, хотелось бы пройти обследование" и т.д. Иногда люди приходят прямо с приема у семейного врача или из отделения EMO другой больницы с той же проблемой или, например, если на следующий день назначен прием у специалиста по той же проблеме. Конечно, люди приходят и с действительно экстренными проблемами: свежие травмы (раны, переломы, ожоги), острая боль или длящаяся часами боль, острые аллергические реакции, сильная одышка или затрудненное дыхание и т.д. Пациенты, доставленные по скорой помощи, как правило, являются экстренными, и мы госпитализируем около 50% из них.
Перегруженность отделений неотложной помощи продолжается уже много лет и усугубляется с каждым годом. Одна из причин перегруженности отделений EMO очень проста: отделения EMO - это самая удобная, легко- и быстродоступная служба медицинской помощи, куда можно обратиться в любое время с любой проблемой, где можно сразу сдать анализы и пройти обследования, получить все ответы сразу, проконсультироваться с разными специалистами, получить план лечения и рецепты, и все это в течение нескольких часов. Нигде больше вы не сможете сделать все так легко и быстро.
Но я также сразу скажу, что если проблема пациента не является экстренной, посещение EMO обычно ограничивается беседой с медсестрой или врачом. Проблема, связанная с тем, что люди не знают, куда обратиться за медицинской помощью - к семейному врачу или в EMO, возникает на самом деле редко. Как правило, люди знают, но выбирают наиболее удобный и быстрый для них вариант. Пациенты также часто утверждают, что не могут попасть к своему семейному врачу или что его семейный врач в отпуске, или что к нему очередь на две недели, или что его семейный врач все равно ничего не сделает и так далее. Видимо, иногда это так, но иногда - нет.
Отделения EMO, врачи неотложной помощи и наше общество много обсуждали это, но хороших решений нет. Мы начали с информационной работы о том, с какими проблемами следует обращаться к семейному врачу, а с какими - в EMO. Люди стали более осведомленными, тем не менее количество неэкстренных пациентов по-прежнему растет. Затем было принято решение значительно увеличить плату за прием, чтобы люди задумались и в случае менее серьезной проблемы бесплатно обращались к семейному врачу, а не платили 20 евро за прием в EMO. Да, с другой стороны, есть риск, что человек, у которого в данный момент нет денег, не пойдет в EMO, даже если у него действительно серьезная проблема со здоровьем. Мне неизвестны такие случаи, но важно знать, что если у пациента настолько серьезные проблемы, что его госпитализируют, то за визит в EMO с него вообще не возьмут денег. Так что, даже если у вас нет 20 евро, не бойтесь обращаться в EMO с серьезной проблемой - EMO предназначены для серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, существует довольно много скидок на плату за визит, и многие люди платят 5 евро, а не 20 евро.
Также обсуждалось, чтобы можно было попасть в EMO только по скорой помощи или по направлению семейного врача. Я лично вижу здесь больше проблем, чем решений. Старейшее отделение неотложной помощи в Эстонии работает уже 25 лет, люди уже знают это, они к этому привыкли. Если человек приходит в EMO самостоятельно, без направления, но у него серьезная проблема со здоровьем, то мы не откажем ему. И даже если у него нет серьезной проблемы со здоровьем, чтобы ее исключить, медсестра или врач все равно должны выслушать его и при необходимости осмотреть. Кроме того, это также увеличит нагрузку на семейных врачей, если им придется выписывать направления для экстренных пациентов, вместо того чтобы пациенты сами отправлялись в EMO.
Когда медсестра триажа "отправляет пациента", она организует прием пациента медсестрой. Но наличие медсестры в ЕМО не уменьшает нашу нагрузку, оно уменьшает нагрузку врачей и, возможно, также немного сокращает время ожидания. Но это увеличивает нагрузку на медсестер или требует найма большего количества медсестер. Финансирование отделений неотложной помощи таково, что государство выделяет определенную сумму денег и говорит: справляйтесь с этой суммой. Но мы не справляемся, мы работаем в убыток уже много лет, больше денег государство дать не может, и наши расходы покрывают другие отделения больницы.
На самом деле, решений по снижению перегруженности EMO не так уж и много. Есть некоторые идеи, что если мы сделаем так или эдак, то где-то возникнет новая проблема. И перегруженность EMO - это не только проблема Эстонии, та же проблема существует по всей Европе. Можно только мечтать, что пациенты всегда смогут попасть к нужному врачу в нужное время, а все медсестры и врачи будут выполнять свою работу, тогда все были бы счастливы и довольны.
На самом деле мы хотим, чтобы неэкстренные пациенты, которым не требуется помощь EMO, обращались к своему семейному врачу и получали больше помощи в других учреждениях амбулаторной медицины. Почему мы этого хотим? Потому что EMO переполнены, в основном из-за неэкстренных пациентов. Почему это плохо? Потому что лечение экстренных пациентов задерживается, у персонала не хватает времени, чтобы заниматься ими и вникать, персонал устает, перегружен работой, работа напоминает конвейер, из-за спешки и усталости могут возникать ошибки и конфликты. Пациенты продолжают прибывать в EMO, но очередь не движется, врачей мало, молодые врачи не хотят работать в EMO, студенты говорят, мол, не буду заниматься такой работой, выберу нормальную специальность. На самом деле неотложная медицина - это тоже вполне нормальная специальность, у нас очень основательная и интересная ординатура, мы - врачи экстренной помощи и хотим заниматься экстренной медициной. Мы не можем и не имеем времени заниматься всеми медицинскими и социальными проблемами. Напоследок приведу пример дежурства: политравма, привезли по скорой, тяжелое состояние, множественные повреждения, стабилизируем и осматриваем пациента, час быстрой и серьезной работы, рубашка мокрая от пота, пульс учащен, адреналин зашкаливает, команда хорошая, все работают усердно, пациента отправляют в операционную. Идешь выпить стакан воды, заполняешь историю пациента. Просматриваешь список пациентов на компьютере. Приглашаешь в смотровую очередного пациента, в обращении значится, что у него уже три недели болит спина. В дверь заходит недовольный пациент и громко жалуется: "Ну что за бардак у вас тут, я уже два часа жду...".