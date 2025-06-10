Маркко Ялас: Все дороги ведут в EMO - но должны ли?

Перегруженность отделений неотложной помощи продолжается уже много лет и усугубляется с каждым годом. Одна из причин перегруженности отделений EMO очень проста: отделения EMO - это самая удобная, легко- и быстродоступная служба медицинской помощи, куда можно обратиться в любое время с любой проблемой, где можно сразу сдать анализы и пройти обследования, получить все ответы сразу, проконсультироваться с разными специалистами, получить план лечения и рецепты, и все это в течение нескольких часов. Нигде больше вы не сможете сделать все так легко и быстро.

Но я также сразу скажу, что если проблема пациента не является экстренной, посещение EMO обычно ограничивается беседой с медсестрой или врачом. Проблема, связанная с тем, что люди не знают, куда обратиться за медицинской помощью - к семейному врачу или в EMO, возникает на самом деле редко. Как правило, люди знают, но выбирают наиболее удобный и быстрый для них вариант. Пациенты также часто утверждают, что не могут попасть к своему семейному врачу или что его семейный врач в отпуске, или что к нему очередь на две недели, или что его семейный врач все равно ничего не сделает и так далее. Видимо, иногда это так, но иногда - нет.