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ВНЕЗАПНО В центре Нарвы обрушилась часть магазина

Обновлено 9 июня 2025, 17:55

Средь бела дня в понедельник, 9 июня, внезапно обрушилась часть крыши, внешней стены и внутренних конструкций торгового здания.

Обрушение зафиксировали в 14.57, как сообщили "Северному побережью" на месте происшествия. Люди не пострадали, судя по предварительным данным.

В пострадавшей части торгового здания по Таллиннскому шоссе, 51/53 расположены магазины сети "FEB" и "Uuskasutuskeskus". В другой половине - магазин "Stokker".

Это здание было введено в эксплуатацию в 2005 году. Владельцем недвижимости является АО "Kinnisvara Info", зарегистрированное в городе Раквере.

Один из сотрудников магазина сообщил корреспонденту, что обрушения ничто не предвещало, и работа шла в повседневном режиме. Что именно произошло с конструкцией здания - пока неизвестно.

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Нарва
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