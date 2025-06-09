ВНЕЗАПНО В центре Нарвы обрушилась часть магазина

Средь бела дня в понедельник, 9 июня, внезапно обрушилась часть крыши, внешней стены и внутренних конструкций торгового здания.
Обрушение зафиксировали в 14.57, как сообщили "Северному побережью" на месте происшествия. Люди не пострадали, судя по предварительным данным.
В пострадавшей части торгового здания по Таллиннскому шоссе, 51/53 расположены магазины сети "FEB" и "Uuskasutuskeskus". В другой половине - магазин "Stokker".
Это здание было введено в эксплуатацию в 2005 году. Владельцем недвижимости является АО "Kinnisvara Info", зарегистрированное в городе Раквере.
Один из сотрудников магазина сообщил корреспонденту, что обрушения ничто не предвещало, и работа шла в повседневном режиме. Что именно произошло с конструкцией здания - пока неизвестно.