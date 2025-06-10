Двое россиян должны заплатить за незаконное пребывание в Эстонии

За один день 9 июня эстонские пограничники на Нарвском погранпункте во время рутинного контроля документов выявили поочередно двух граждан России, покидавших Эстонию, в которой они находились дольше разрешенного срока.

В первом случае выяснилось, что переходивший границу человек находился в Эстонии незаконно 385 дней. За это ему выписали штраф в размере 1600 евро, предписали покинуть страну, что тот и собирался сделать, а вдобавок установили трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Во втором случае срок нарушения оказался минимальным - один день. Тем не менее, за это также последовало административное наказание - штраф в размере 400 евро, предписание на выезд, сразу же исполненное, и полуторогодичный запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения.