Распахнувший двери новый ресторан "Palu Grill" в деревне Ярве (Järve mõisaallee, 1) - новое детище ида-вируского предпринимателя Вячеслава Палу, который впервые окунулся в этот бизнес, но уверен, что и местные жители, и путешественники скоро найдут сюда дорогу.
Вячеслав Палу купил три года назад большое здание для техники и говорит, что тогда даже не думал о ресторане, но так как на территории есть автозаправка и парковка, встал вопрос о необходимости кафе. Так как продавец топлива не ставил перед собой такой задачи, он взял ее на себя.