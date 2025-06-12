Вячеслав Палу купил три года назад большое здание для техники и говорит, что тогда даже не думал о ресторане, но так как на территории есть автозаправка и парковка, встал вопрос о необходимости кафе. Так как продавец топлива не ставил перед собой такой задачи, он взял ее на себя.