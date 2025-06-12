Хендрик Агур: "Община и школы Кохтла-Ярве осознали, что владение эстонским языком необходимо"

По словам Хендрика Агура, важно, чтобы на эстонском языке можно было общаться также вне стен школы. Например, на занятиях по интересам, а также на городских мероприятиях.

Директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, член горсобрания Хендрик Агур не один год критиковал уровень преподавания эстонского языка в кохтла-ярвеских основных школах. Когда Министерство образования и науки на прошлой неделе опубликовало результаты надзора, осуществленного в пяти основных школах города, выяснилось, что 88 процентов уроков в перешедших на эстоноязычное обучение и проконтролированных 1-х и 4-х классах на самом деле проходили на эстонском языке. По мнению Агура, речь идет о значительном достижении, демонстрирующем, что в школах к изучению эстонского языка стали относиться гораздо серьезнее.