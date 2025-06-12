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Чт, 12.06.2025
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Хендрик Агур: "Община и школы Кохтла-Ярве осознали, что владение эстонским языком необходимо"

По словам Хендрика Агура, важно, чтобы на эстонском языке можно было общаться также вне стен школы. Например, на занятиях по интересам, а также на городских мероприятиях.

Директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, член горсобрания Хендрик Агур не один год критиковал уровень преподавания эстонского языка в кохтла-ярвеских основных школах. Когда Министерство образования и науки на прошлой неделе опубликовало результаты надзора, осуществленного в пяти основных школах города, выяснилось, что 88 процентов уроков в перешедших на эстоноязычное обучение и проконтролированных 1-х и 4-х классах на самом деле проходили на эстонском языке. По мнению Агура, речь идет о значительном достижении, демонстрирующем, что в школах к изучению эстонского языка стали относиться гораздо серьезнее.

- Как оценить результаты надзора в кохтла-ярвеских муниципальных школах?

- Надзор, проведенный Министерством образования и науки, подтверждает, что переход на эстоноязычное обучение в Кохтла-Ярве - это уже не исключительно политическая цель, а реальное, постепенно реализуемое образовательное и культурное изменение. Результаты показывают, что на уровне школ и учителей взята ответственная роль по формированию языковой среды и языковое качество преподавания, включая гладкое использование учителями эстонского языка, во многих школах уже хорошее.

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