ОДИН ВОПРОС Что делает правительство для того, чтобы повысить уровень жизни людей на окраинах и в сельских регионах?

- Приятно отметить, что региональное неравенство уменьшается, хотя и медленно. Если в Харьюмаа доходы выросли в первом квартале 2025 года на 5,8%, то, например, в Ида-Вирумаа - на 6,9%, в Йыгевамаа - на 6,8%, в Валгамаа - на 6,7%, на Сааремаа и в Ляэнемаа - на 6,4% и в Вырумаа - на 6,3%. Правительство продолжит поддерживающую региональное развитие политику. Например, мы направим по меньшей мере 40% предпринимательских пособий за пределы Таллинна, Тарту и ближайших к этим городам волостей. Кроме того, мы улучшим доступ проживающих в сельских регионах людей и расположенных там предприятий к капиталу. Для этого Министерство регионального развития и сельского хозяйства подготовит предложения о том, как улучшить условия кредитных и поручительских инструментов. Для обеспечения лучшего сообщения увеличим финансирование дорожного строительства. Почти 100 миллионов будет дополнительно вложено в дороги, что наверняка является очень позитивной новостью.