Расследование крупного дела о коррупции в Кохтла-Ярве Обвинительный акт в отношении первого чиновника передается в суд

Тийт Лиллеметс вместе с другими был задержан полицией 5 октября 2022 года. На снимке он покидает Вирускую тюрьму на следующий день, когда его освободили.

В августе этого года перед Вируским уездным судом предстанет первый чиновник по делу о коррупции в Кохтла-Ярве, которое полиция и прокуратура расследуют уже более двух с половиной лет и в котором фигурируют в общей сложности 20 подозреваемых, в основном действующие или бывшие городские чиновники или члены горсобрания.