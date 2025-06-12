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Расследование крупного дела о коррупции в Кохтла-Ярве Обвинительный акт в отношении первого чиновника передается в суд

Тийт Лиллеметс вместе с другими был задержан полицией 5 октября 2022 года. На снимке он покидает Вирускую тюрьму на следующий день, когда его освободили.

В августе этого года перед Вируским уездным судом предстанет первый чиновник по делу о коррупции в Кохтла-Ярве, которое полиция и прокуратура расследуют уже более двух с половиной лет и в котором фигурируют в общей сложности 20 подозреваемых, в основном действующие или бывшие городские чиновники или члены горсобрания.

20 человек под подозрением

4 октября 2022 года Центральная криминальная полиция арестовала 11 человек, большинство из которых были связаны с властями Кохтла-Ярве. Одним из главных подозреваемых был Николай Осипенко, бизнесмен и политик, умерший в мае прошлого года. Позже число подозреваемых возросло, на сегодня их 20.

Подозрения связаны с торговлей влиянием и взяточничеством.

26 августа в Вируском уездном суде состоится предварительное слушание по обвинению бывшего помощника мэра по Ахтмеской и Оруской частям города Кохтла-Ярве, бывшего председателя горсобрания и нынешнего городского чиновника Тийта Лиллеметса.

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