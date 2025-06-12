Расследование крупного дела о коррупции в Кохтла-Ярве Обвинительный акт в отношении первого чиновника передается в суд

В августе этого года перед Вируским уездным судом предстанет первый чиновник по делу о коррупции в Кохтла-Ярве, которое полиция и прокуратура расследуют уже более двух с половиной лет и в котором фигурируют в общей сложности 20 подозреваемых, в основном действующие или бывшие городские чиновники или члены горсобрания.
20 человек под подозрением
4 октября 2022 года Центральная криминальная полиция арестовала 11 человек, большинство из которых были связаны с властями Кохтла-Ярве. Одним из главных подозреваемых был Николай Осипенко, бизнесмен и политик, умерший в мае прошлого года. Позже число подозреваемых возросло, на сегодня их 20.
Подозрения связаны с торговлей влиянием и взяточничеством.