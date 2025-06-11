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Ср, 11.06.2025
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Пожилую женщину в Йыхви сбила машина

Медики оказывают помощь женщине, пострадавшей в ДТП 10 июня на йыхвиской улице Раквере.

Дама в почтенном возрасте переходила улицу в непредназначенном для этого месте, как отметила полиция, а водитель, который оказался не намного моложе, вовремя не отреагировал на возникшее на пути препятствие.​

Согласно сообщению полиции, 10 июня в 11.17 у дома №35 по улице Раквере в городе Йыхви, недалеко от магазина "Maxima XX", случилось дорожно-транспортное происшествие: 84-летняя женщина, переходившая проезжую часть в непредназначенном для этого месте, была сбита автомобилем Audi A4. За рулем машины находился 76-летний мужчина.

Женщина-пешеход пострадала от наезда машины, вследствие чего ее доставили в больницу.

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Йыхви
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