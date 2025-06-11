Пожилую женщину в Йыхви сбила машина

Дама в почтенном возрасте переходила улицу в непредназначенном для этого месте, как отметила полиция, а водитель, который оказался не намного моложе, вовремя не отреагировал на возникшее на пути препятствие.
Согласно сообщению полиции, 10 июня в 11.17 у дома №35 по улице Раквере в городе Йыхви, недалеко от магазина "Maxima XX", случилось дорожно-транспортное происшествие: 84-летняя женщина, переходившая проезжую часть в непредназначенном для этого месте, была сбита автомобилем Audi A4. За рулем машины находился 76-летний мужчина.
Женщина-пешеход пострадала от наезда машины, вследствие чего ее доставили в больницу.