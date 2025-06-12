Ида-Вирумааское представительство деревень готовится принять деревни со всей Эстонии

"В Ида-Вирумаа 179 деревень, но менее чем в половине из них деревенский народ активно действует сообща", - оценила руководитель Ида-Вирумааского представительства деревень Кая Нийнлауп. Для того чтобы поддержать в деревнях жизненный дух, объединение отметило свой 30-летний юбилей инспирационным днем, на котором речь шла также об организации следующего крупного мероприятия "Maapäev" - парламента деревень Эстонии.
Инспирационный день ида-вирумааских деревень в Эстонском шахтном музее сосредоточился на темах развития, сотрудничества и будущего деревень, предоставив участникам возможность поделиться опытом, поучиться новому и наладить ценные контакты.