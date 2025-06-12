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Чт, 12.06.2025
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Ида-Вирумааское представительство деревень готовится принять деревни со всей Эстонии

Кая Нийнлауп сказала на состоявшемся в Эстонском шахтном музее инспирационном дне ида-вируских деревень, что следующий парламент деревень Эстонии состоится в Тойла. Для его успешного проведения необходимо тесное сотрудничество как с волостями, так и с деревнями Ида-Вирумаа.

"В Ида-Вирумаа 179 деревень, но менее чем в половине из них деревенский народ активно действует сообща", - оценила руководитель Ида-Вирумааского представительства деревень Кая Нийнлауп. Для того чтобы поддержать в деревнях жизненный дух, объединение отметило свой 30-летний юбилей инспирационным днем, на котором речь шла также об организации следующего крупного мероприятия "Maapäev" - парламента деревень Эстонии.

Инспирационный день ида-вирумааских деревень в Эстонском шахтном музее сосредоточился на темах развития, сотрудничества и будущего деревень, предоставив участникам возможность поделиться опытом, поучиться новому и наладить ценные контакты.

Первым двигателем Ида-Вирумааского представительства деревень был Лембит Тынис. "В 1994 году Лембита Тыниса избрали исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза самоуправлений, и уже на первых же встречах с самоуправлениями он стал делать упор на то, что надо оживить деревни и укрепить в людях чувство общины", - вспоминает Арно Россман в историческом обзорном фильме, снятом Бруно Уусталом.

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