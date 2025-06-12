Ида-Вирумааское представительство деревень готовится принять деревни со всей Эстонии

Первым двигателем Ида-Вирумааского представительства деревень был Лембит Тынис. "В 1994 году Лембита Тыниса избрали исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза самоуправлений, и уже на первых же встречах с самоуправлениями он стал делать упор на то, что надо оживить деревни и укрепить в людях чувство общины", - вспоминает Арно Россман в историческом обзорном фильме, снятом Бруно Уусталом.