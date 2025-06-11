В Йыхви на старт выйдет самый быстрый за все времена спринтер Африки

На старт бега на 100 метров проходящего 21 июня Йыхвиского вечера легкой атлетики выйдут три спринтера, пробежавшие эту королевскую дистанцию менее чем за 10 секунд, и среди них - быстрейший африканский спринтер Фердинанд Оманьяла, со своим результатом 9,77 секунды входящий в первую десятку мировой турнирной таблицы всех времен.
За всю историю стометровку пробежали быстрее этого 29-летнего кенийца только три представителя Ямайки во главе с обладателем мирового рекорда Усэйном Болтом и пять американцев.
Оманьяла пробежал 100 метров за 9,77 секунды четыре года назад. О том, что он и сейчас является входящим в абсолютную мировую элиту и находящимся в хорошей форме спринтером, свидетельствует и то, что в этом году он занял со временем 10,01 секунды третье место в беге на 100 метров на этапе бриллиантовой лиги в Риме.
Рекордсмен и многократный чемпион Африки Оманьяла выходил в финал бега на 100 метров как на токийской Олимпиаде, так и на чемпионате мира в Будапеште.
Однако в беге на 100 метров 21 июня в Йыхви Оманьяла будет далеко не единственным, чей личный рекорд - менее десяти секунд. Рядом с ним стартовать будут также Юджин Амо-Дадзи (личный рекорд 9,93) из Великобритании и Гифт Леотлела (9,94) из Южно-Африканской Республики. Они оба выступали также в эстафетных командах своих стран в финале чемпионата мира.
По словам главного организатора соревнования Мати Лиллиаллика, возможно, что именно Йыхви станет тем местом в Эстонии, где впервые стометровку пробегут менее чем за 10 секунд. В любом случае здесь ожидается самый представительный спринт из тех, что когда-либо проводились в Эстонии. До сих пор самый быстрый в Эстонии забег на 100 метров состоялся в 2011 году на стадионе в Кадриорге, когда француз Джимми Вико стал чемпионом Европы среди юниоров со временем 10,07 секунды.
При такой сильной конкуренции на рекорд Эстонии нацелился также Карл Эрик Назаров. Нынешний рекорд 10,18 секунды он установил два года назад на глазах у собравшейся на Йыхвиском стадионе публики. Назаров специально готовился к йыхвискому соревнованию и утверждает, что находится в хорошей форме. "Я готов побороться за новый рекорд Эстонии. Международная конкуренция и особенно участие Оманьялы делают это соревнование еще более захватывающим. В сезоне 2022 года в помещении я сумел обогнать его. Я знаю, что речь идет о девятом за все времена спринтере, но верю, что сумею дать ему здесь в Йыхви бой во имя победы", - сказал уверенный в себе обладатель рекорда Эстонии.
Побороться на йыхвиском соревновании за выстилающими путь на чемпионат мира рейтинговыми очками решили также трехкратный чемпион Польши Оливер Вдовик (10,21) и четырехкратный чемпион Латвии по спринту Оскарс Грава (10,25).
Среди женщин фавориткой в беге на 100 метров является пятикратная чемпионка Чили Мария Игнасия Монтт (личный рекорд 11,33). Эстонские спортсменки Ыйлме Выро (11,42), Мийа Отт (11,44) и Анн Марий Кивикас (11,8) попытаются в условиях сильной конкуренции побить установленный Ксенией Балта рекорд Эстонии - 11,35 секунды.
Окончательный список участников выяснится на следующей неделе.