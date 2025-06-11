В Йыхви на старт выйдет самый быстрый за все времена спринтер Африки

За всю историю стометровку пробежали быстрее этого 29-летнего кенийца только три представителя Ямайки во главе с обладателем мирового рекорда Усэйном Болтом и пять американцев.

Оманьяла пробежал 100 метров за 9,77 секунды четыре года назад. О том, что он и сейчас является входящим в абсолютную мировую элиту и находящимся в хорошей форме спринтером, свидетельствует и то, что в этом году он занял со временем 10,01 секунды третье место в беге на 100 метров на этапе бриллиантовой лиги в Риме.

Рекордсмен и многократный чемпион Африки Оманьяла выходил в финал бега на 100 метров как на токийской Олимпиаде, так и на чемпионате мира в Будапеште.

Однако в беге на 100 метров 21 июня в Йыхви Оманьяла будет далеко не единственным, чей личный рекорд - менее десяти секунд. Рядом с ним стартовать будут также Юджин Амо-Дадзи (личный рекорд 9,93) из Великобритании и Гифт Леотлела (9,94) из Южно-Африканской Республики. Они оба выступали также в эстафетных командах своих стран в финале чемпионата мира.