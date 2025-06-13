ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 В зонах отдыха RMK найдется занятие на любой вкус

Помимо самых известных Оруского парка, Ийзакуской смотровой вышки и палаточной зоны Каукси, стоит открыть для себя разнообразную природу Ида-Вирумаа, посетив разноплановые туристические тропы и костровые площадки.
Три вышеупомянутых туристических объекта уже много лет пользуются наибольшей популярностью в этом краю: ценятся разнообразный ландшафт Оруского парка, виды с 28-метровой смотровой вышки в Ийзаку (в ясную погоду можно увидеть даже Чудское озеро и монастырь Куремяэ) и приятный отдых в палаточной зоне Каукси, расположенной посреди соснового леса.
Три правила поведения в зонах отдыха
- Берегите природу.
- Берегите себя.
- Учитывайте интересы других людей.
За последние годы RMK поочередно обновлял свои зоны отдыха, и люди по-прежнему приходят, чтобы увидеть что-то новое, даже если это уже знакомое место.
- В первые пару лет число посетителей растет, но потом остаются те, кому это место нравилось всегда. Правда, бывают и исключения, - говорит Хейнар Юузе, руководитель Ида-Вирумааской туристической зоны RMK, приводя в пример костровую площадку в Агусалу у озера Имату.
В Агусалу до озера можно дойти посуху
Раньше на месте костровой площадки в Агусалу приходилось перепрыгивать с одной болотной кочки на другую, чтобы добраться до озера, и в поисках подходящего места приходилось протаптывать множество троп. Построенный пару лет назад дощатый настил бережет природу, а люди теперь могут, не замочив ног, дойти до озера, на берегу которого расположена небольшая смотровая платформа со скамейками.
- Прекрасная компактная костровая площадка, куда можно прийти всей семьей, - рекомендует Юузе. - Там также есть две костровые чаши: одна наша классическая с металлической крышей, другая с бетонным основанием для гриля. Так что две компании могут там действовать одновременно. Плюс есть короткий пеший маршрут -полкилометра до озера.
По его словам, по дороге в Агусалу стоит уделить время и насладиться пейзажами: по обе стороны дороги открываются прекрасные виды на болота и наносы Агусалу.
Теперь вы можете провести ночь в Агусалу, даже если у вас нет палатки, потому что можно раскатать спальный мешок прямо под навесом.
- Однако следует учитывать, что если это комариный год, в Агусалу этих кровососов будет много, - предупреждает Юузе.
Прихватите с собой дрова для костра
Из всех костровых площадок самой популярной является костровая площадка в Йыуга, причем независимо от погоды.
- Посетители приезжают, когда снег сходит, и уезжают, когда он снова появляется, - Хейнар Юузе объясняет это относительной близостью к городу и расположением прямо у дороги.
Дощатый настил вел к озеру и раньше, но теперь его обновили и соединили с плавучим причалом, а справа от костровых площадок построена лестница, спускающаяся вниз.
В RMK имеется множество мест для разведения костров, и ни одно из них не остается неиспользуемым, у каждого находятся свои посетители. Рядом с костровой площадкой зачастую имеется и место для купания, и повсюду можно увидеть что-то интересное, а также есть шанс увидеть диких животных. Также везде можно разбить лагерь.
Однако, отправляясь к костровой площадке, следует прихватить с собой дрова или уголь для гриля, поскольку RMK доставляет дрова только в более отдаленные места, в основном к походным тропам, куда трудно или невозможно добраться на машине.
На походных тропах всегда можно увидеть что-то новое
Среди широкого выбора походных троп Хейнар Юузе рекомендует, например, природную тропу Селисоо, где недавно был обновлен последний участок дощатого настила.
- Окончание работ затянулось из-за восстановительных работ на болоте, но теперь, идя по туристической тропе, вы можете видеть результаты этой работы. И вид на Суурлаугас стал намного лучше.
За новыми и необычными впечатлениями стоит отправиться на самую новую пешеходную тропу в Айду, с которой открываются виды на карьерный ландшафт и красивые водяные оконца, а также можно увидеть следы диких животных. Вишенкой на торте станет пересечение канала на плоту, но не стоит забывать о безопасности.
Юузе также рекомендует проходящую через первобытный лес пешеходную тропу Поруни с потрясающей природой, но для нее придется запасти побольше времени. Сама тропа находится довольно далеко, и поход займет целый день. "Это пограничная зона, поэтому при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ", - подчеркивает он.
Пешеходные тропы - лучшее место для созерцания природы
Пешеходная тропа Айду (4 км) проходит по территории разработки закрытого карьера, местами поднимаясь на высокие склоны траншей, а затем спускаясь обратно в долину, где можно увидеть высаженные на территории карьера леса. На пути также встречаются заполненные водой котлованы, один из которых придется пересекать на плоту. Тропа огибает костровую площадку в Айду-Нымме.
Природная тропа Селисоо (4 км) знакомит с различными типами болот, богатой растительностью, многочисленными мочажинами и болотными прудами разных размеров, образующими живописные сообщества. Шагая по обновленному дощатому настилу, можно увидеть восстановительные работы, проведенные на болоте.
Пешеходная тропа Котка (6,7 км) проходит по низинным и переходным болотам и песчаным озам. Стоит осмотреть высокие лесистые песчаные гряды, образовавшиеся в результате отступления Чудского озера, и таинственные болотистые острова болота Рюйтли, которые образовались из отложений, накопившихся в конце ледникового периода. Переход от песчаных гряд к болотам резкий, и такая смена ландшафта является приятным разнообразием для любителей пеших походов.
Пешеходная тропа Поруни (туда-обратно 10 км) проходит через первобытный лес вдоль берега реки Поруни до реки Нарва, а затем возвращается в исходную точку. Через лесные канавы перекинуты мостики, а информационные стенды предоставляют информацию о природе местности.
Визит-центр Алутагузеского национального парка
С 1 июня центр для посетителей открыт ежедневно с 10.00 до 18.00.
- Сюда стоит прийти как за информацией и советом, куда отправиться в поход, так и чтобы просто посидеть на открытом воздухе или перекусить, - приглашает Хейнар Юузе.
По его словам, также стоит заглянуть на интерактивную выставку, которая призвана вызвать более широкий интерес к региону.
Прямо со двора визит-центра начинается также походная тропа вдоль ручья Каукси протяженностью 3,6 км.
Планируя отпуск, следует в первую очередь ознакомиться с сайтом RMK и визит-центрами, чтобы узнать, не закрыты ли в данный момент для посещения какие-то интересные места по какой-либо причине.