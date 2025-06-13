ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 В зонах отдыха RMK найдется занятие на любой вкус

Костровой площадке в Агусалу добавляет популярности новая возможность посуху дойти по дощатому настилу до озера. Фото: HEINAR JUUSE

По его словам, по дороге в Агусалу стоит уделить время и насладиться пейзажами: по обе стороны дороги открываются прекрасные виды на болота и наносы Агусалу.

Теперь вы можете провести ночь в Агусалу, даже если у вас нет палатки, потому что можно раскатать спальный мешок прямо под навесом.

- Однако следует учитывать, что если это комариный год, в Агусалу этих кровососов будет много, - предупреждает Юузе.

Прихватите с собой дрова для костра

Из всех костровых площадок самой популярной является костровая площадка в Йыуга, причем независимо от погоды.

- Посетители приезжают, когда снег сходит, и уезжают, когда он снова появляется, - Хейнар Юузе объясняет это относительной близостью к городу и расположением прямо у дороги.

Дощатый настил вел к озеру и раньше, но теперь его обновили и соединили с плавучим причалом, а справа от костровых площадок построена лестница, спускающаяся вниз.

В RMK имеется множество мест для разведения костров, и ни одно из них не остается неиспользуемым, у каждого находятся свои посетители. Рядом с костровой площадкой зачастую имеется и место для купания, и повсюду можно увидеть что-то интересное, а также есть шанс увидеть диких животных. Также везде можно разбить лагерь.