ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 ESTO впервые приедет в Нарву и привезет с собой богатые гостинцы

В последние дни июня Нарва и Нарва-Йыэсуу станут всемирным местом встречи эстонцев. Гости поучаствуют также в Днях города Нарва и Нарвском забеге, которые объединены нынче с программой ESTO.
Нарва и Нарва-Йыэсуу 28-30 июня будут принимать XIII Всемирные дни эстонской культуры ("ESTO 2025"), ида-вирумааская программа которых переплетается с Днями города Нарва и Нарвским забегом.
На несколько дней Нарва превратится в центр крупных международных событий, куда соберутся эстонцы со всего мира, а также представители разных национальностей как из Эстонии, так и из-за рубежа. Разнообразная программа включает в себя спортивные, музыкальные, художественные, театральные и танцевальные мероприятия, молодежный конгресс, бизнес-форум, а также открытие новых и интересных исторических мест.
Самые далекие гости приедут из Австралии
Главный организатор "ESTO 2025" Сирле Сёэт надеется, что все участники всемирного слета наладят хотя бы одну дружескую связь с людьми из Нарвы или Ида-Вирумаа. Самые далекие гости приедут из Австралии.
Крупнейшим событием нарвской программы ESTO станет праздник песни 29 июня в Западном дворе Нарвского замка, где сцену разделят с зарубежными эстонцами также идавирусцы. Ожидаются 541 певец из Эстонии, Швеции, Финляндии, США, Канады и Австралии. Кроме того, в празднике поучаствуют музыканты из "Sinfonietta", подразделение волынщиков Сакалаской дружины "Кайтселийта", народные танцоры из Петербурга, а также народные музыканты из школы Эллера и из Кивиыли.
После хоровых песен начнется народное гулянье
Дирижерами ESTO будут тоже уроженцы Ида-Вирумаа Хирво Сурва и Кирилл Горюшин. В концерте прозвучат традиционные эстонские хоровые песни и загорится огонь Всеобщего праздника песни, который доставят на парусниках по реке из Нарва-Йыэсуу. Закончится праздник веселым народным гуляньем, а главными исполнителями гулянья станут "SweedEst Song" (Швеция), "Naised Köögis" и "Zetod".
В программу ESTO включены также молодежный форум в Нарве и бизнес-форум в Нарва-Йыэсуу. "Мы хотим, чтобы участники ESTO знали о том, какие возможности работы и бизнеса в регионе имеются", - пояснила Сирле Сёэт.
Поучаствовать можно будет не только в крупных мероприятиях, но и в экскурсиях по Нарве, Нарва-Йыэсуу и Синимяэ.
"ESTO 2025", который начнется 26 июня в Стокгольме в Скансене, завершится XXVIII Праздником песни и XXI Праздником танца 3-6 июля в Таллинне. Цель фестиваля - собрать эстонские общины со всего мира, укрепляя всемирный эстонский дух и чувство единения со страной и народом Эстонии.
Объединенная программа ESTO, Дней города Нарва и Нарвского городского забега
Суббота, 28 июня
- 12.00 - ралли "мыльниц", гонка самодельных безмоторных машин, начало улицы Рая
- 12.00-23.00 - ярмарка продуктов и рукоделия, Западный двор и парк замка Германа
- 13.00-18.00 - день художника, Кренгольмская мануфактура
- 15.00-18.00 - молодежный конгресс "Mitmekeelsus avab uksed" ("Многоязычие открывает двери"), Нарвский колледж Тартуского университета
- 19.00 - шествие, Нарвская ратуша - Западный двор замка Германа
- 19.30-23.00 - открытие Дней города Нарва и концерт, выступают Иво Линна & "Supernova", а также "Stefan & Band", Западный двор замка Германа
- 20.30 - театр "Narva - linn, mille me kaotasime" ("Нарва - город, который мы потеряли"), Нарвский театральный центр "Свободная сцена"
- 22.00 - "ESTO salakõrts", DJ Ахто Кюльвет, Нарвский театральный центр "Свободная сцена"
Спорт
- 18.00 - Нарвский городской забег: бег на милю - 1609 метров, спортцентр Эккекюла
Экскурсии
- Нарва шведского периода, Нарвский музей
- Виртуальная Старая Нарва, ратуша
- Прошлое и будущее Кренгольмской мануфактуры, ул. Йоала, 21
- Нарва и Синимяэ - 1944, Музей Синимяэ
- Прогулка на корабле по реке Нарва
Для участия в экскурсиях требуется бронирование. Более подробная информация на сайте ESTO.
Воскресенье, 29 июня
- 11.00-12.30 - концерт-богослужение, Кириллус Креэк, "Реквием", Александровская церковь
- 12.00-22.00 - ярмарка продуктов и рукоделия, Западный двор и парк замка Германа
- 13.00-18.00 - день художника, Нарвская художественная резиденция
- 13.00-20.00 - мастер-класс эстонской банной культуры, Йоаорг
- 16.00 - встреча огня Праздника песни, Западный двор замка Германа
- 16.30 - "Esto laul", Западный двор замка Германа
- 18.00-22.00 - народное гулянье: "SweedEst Song" (Швеция), "Naised Köögis", "Zetod", Западный двор замка Германа
- Языковое кафе "Eesti keel & kultuur", дом эстонского языка
Спорт
- 9.00-15.00 - нарвские городские забеги, Йоаорг
- 10.00 - детский забег "Limpa"
- 11.00 - бег, ходьба, ходьба с палками (5 км)
- 12.00 - бег, ходьба, ходьба с палками (10 км)
Экскурсии
- Нарва шведского периода, Нарвский музей
- Виртуальная Старая Нарва, ратуша
- Прошлое и будущее Кренгольмской мануфактуры, ул. Йоала, 21
- Прогулка на корабле по реке Нарва
Для участия в экскурсиях требуется бронирование. Более подробная информация на сайте ESTO.
Понедельник, 30 июня
- 9.00-19.00 - летнее мероприятие для предприимчивых людей: бизнес-форум "Võimalused Ida-Virumaal: julgeolek, areng, töö, äri ja turism. Koostöös peitub vägi" ("Возможности в Ида-Вирумаа: безопасность, развитие, работа, бизнес и туризм. В сотрудничестве кроется сила"), Нарва-Йыэсуу, Нарва, Силламяэ, Таллинн
- Нарва шведского периода, Нарвский музей
- Виртуальная Старая Нарва, ратуша
- Прошлое и будущее Кренгольмской мануфактуры, ул. Йоала, 21
- Вайвараский музей Синимяэ и Нарва-Йыэсууский краеведческий музей
- Прогулка на корабле по реке Нарва
Спорт
- Пляжный волейбол