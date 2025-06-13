ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 ESTO впервые приедет в Нарву и привезет с собой богатые гостинцы

Нарва и Нарва-Йыэсуу 28-30 июня будут принимать XIII Всемирные дни эстонской культуры ("ESTO 2025"), ида-вирумааская программа которых переплетается с Днями города Нарва и Нарвским забегом.

На несколько дней Нарва превратится в центр крупных международных событий, куда соберутся эстонцы со всего мира, а также представители разных национальностей как из Эстонии, так и из-за рубежа. Разнообразная программа включает в себя спортивные, музыкальные, художественные, театральные и танцевальные мероприятия, молодежный конгресс, бизнес-форум, а также открытие новых и интересных исторических мест.

Самые далекие гости приедут из Австралии

Главный организатор "ESTO 2025" Сирле Сёэт надеется, что все участники всемирного слета наладят хотя бы одну дружескую связь с людьми из Нарвы или Ида-Вирумаа. Самые далекие гости приедут из Австралии.

Крупнейшим событием нарвской программы ESTO станет праздник песни 29 июня в Западном дворе Нарвского замка, где сцену разделят с зарубежными эстонцами также идавирусцы. Ожидаются 541 певец из Эстонии, Швеции, Финляндии, США, Канады и Австралии. Кроме того, в празднике поучаствуют музыканты из "Sinfonietta", подразделение волынщиков Сакалаской дружины "Кайтселийта", народные танцоры из Петербурга, а также народные музыканты из школы Эллера и из Кивиыли.

После хоровых песен начнется народное гулянье