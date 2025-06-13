Официальных мест для купания открыто по всей Эстонии больше полусотни

Официальных пляжей открыто больше всего в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа и Хийумаа - по семь в каждом из этих уездов, в Тартумаа зарегистрировано пять купальных зон, в Пярнумаа - четыре. В остальных регионах число официальных пляжей варьируется от одного до трех, сообщил Департамент здоровья.​

"Важно, чтобы на каждом пляже была размещена достоверная информация о качестве воды и владельце территории. Контроль воды включает микробиологический анализ, а также проверку на наличие мусора, масляной плёнки и цветения, вызванного сине-зелёными водорослями", - пояснила главный специалист отдела экологического здравоохранения в Департаменте здоровья Ауне Аннус-Урмет.​​