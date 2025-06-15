ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Летний фестиваль "Музыка на воде" готовит много сюрпризов

По традиции субботний вечер откроет Кохтла-Ярвеский городской оркестр.

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова сказала, что, обсуждая с руководителем Нарвского симфонического оркестра Анатолием Щурой предстоящий праздник, решили, что в этот вечер непременно должны звучать вальсы - как поклон юбилярам: в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Иоганна Штрауса, написавшего более 150 вальсов, 90-летие отмечает эстонский композитор Арво Пярт.

Сцена - на острове, но музыку слышно в любом уголке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Элина Нечаева, эстонская оперная певица, представляла страну на конкурсе песни "Евровидение" в 2018 году. Неоднократно приезжала в Ида-Вирумаа со своими концертами, найдя здесь немало поклонников своего таланта, новая встреча с ней их порадует.

На сцене у озера впервые выступит "Hortus Musicus", эстонский музыкальный ансамбль, созданный в 1972 году по инициативе Андреса Мустонена, скрипача и дирижера, который славится своим неформальным подходом к концертной традиции. Концерт этого коллектива состоится благодаря сотрудничеству с Йыхвиским концертным домом - в рамках их летнего фестиваля "Музыка семи городов".

Сюрприз для любителей джаза - "Трио Леонида Нестерова", коллектив, который кохтлаярвесцы услышат впервые, приедет с Кипра.

Вновь ждут в гости американского пианиста с мировым именем Майкла Булычева-Оксера, которому в прошлом году настолько понравился фестиваль "Музыка на воде", что он решил поучаствовать в нем и нынче.

Публику ждут не только музыкальные сюрпризы, но и визуальные: организаторы готовят новое оформление и фотозоны. В детскую зону обещают добавить больше музыки и конкурсов, а столичный театр "Draakoni pesa" привезет одну из новых постановок.

Живые скульптуры в парке можно встретить только один раз в году. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское молодежное собрание впервые участвует не только в качестве волонтеров - ребята сами готовят интерактивную программу для молодежи.