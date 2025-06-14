ОПРОС Чем может гордиться Кохтла-Ярве?

Надежда ЛОЩИЛИНА, пенсионер:
- Новым бассейном, очень подходит городу монумент "Два шахтера". В обновленном Лесном парке приятно гулять, несмотря на то, что не все запланированное доделали. Красивый праздник прошел в День химика, в воскресенье - День города, хорошая программа и погоду благоприятную обещают, пойдем. Мероприятий много проходит, но, к сожалению, информации о них мало, интернет не у всех есть.
Виктор ИНДРИЦАНС, пенсионер:
- Раньше город гордился шахтерами, к сожалению, сейчас не можем. Красивая Кескаллеэ, только что был в Кукрузе - дороги асфальтируют, приятно. Но домов много обшарпанных, хотелось бы, чтобы их скорее привели в порядок и глаз радовался.
София БУЛАНОВА, актриса:
- У нас рядом красивая природа, есть уникальная возможность сходить на терриконики. Кохтла-Ярвеский центр культуры из всех очагов культуры в округе самый активный - здесь очень богатая культурная жизнь и внутри, и снаружи. Весь год что-то происходит - на любой вкус и на любой возраст. В День города хочу пожелать всем хорошего настроения и позитива.
Ольга КОЛЕСНИКОВА, социальный работник:
- Чистый, уютный город, добрые люди и многие говорят на русском языке. Есть работа. У нас красивый парк, рядом море, водопад... Дом культуры прекрасный. Дом спорта тоже - сама хожу. Даже в отпуск никуда не езжу, потому что мне достаточно того, что есть у нас. Если помечтать, хотелось бы иметь также свой аквапарк.
Валерий КОСТЮЧЕНКО, пенсионер, энергетик:
- Сейчас, думаю, гордиться нечем, все развалено. Работы у людей нет, молодежь уезжает. Люди изменились, раньше больше общения было. Теперь лучший друг - мобильник.