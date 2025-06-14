ОПРОС Чем может гордиться Кохтла-Ярве?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Надежда ЛОЩИЛИНА, пенсионер: - Новым бассейном, очень подходит городу монумент "Два шахтера". В обновленном Лесном парке приятно гулять, несмотря на то, что не все запланированное доделали. Красивый праздник прошел в День химика, в воскресенье - День города, хорошая программа и погоду благоприятную обещают, пойдем. Мероприятий много проходит, но, к сожалению, информации о них мало, интернет не у всех есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор ИНДРИЦАНС, пенсионер: - Раньше город гордился шахтерами, к сожалению, сейчас не можем. Красивая Кескаллеэ, только что был в Кукрузе - дороги асфальтируют, приятно. Но домов много обшарпанных, хотелось бы, чтобы их скорее привели в порядок и глаз радовался.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik София БУЛАНОВА, актриса: - У нас рядом красивая природа, есть уникальная возможность сходить на терриконики. Кохтла-Ярвеский центр культуры из всех очагов культуры в округе самый активный - здесь очень богатая культурная жизнь и внутри, и снаружи. Весь год что-то происходит - на любой вкус и на любой возраст. В День города хочу пожелать всем хорошего настроения и позитива.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга КОЛЕСНИКОВА, социальный работник: - Чистый, уютный город, добрые люди и многие говорят на русском языке. Есть работа. У нас красивый парк, рядом море, водопад... Дом культуры прекрасный. Дом спорта тоже - сама хожу. Даже в отпуск никуда не езжу, потому что мне достаточно того, что есть у нас. Если помечтать, хотелось бы иметь также свой аквапарк.