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Сб, 14.06.2025
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Подвальный этаж отеля "Toila SPA" скрывает настоящее сокровище

Самый новый теплообменник произведен уже в Эстонии, о чем свидетельствует надпись на эстонском языке. На заднем плане - устройство "Menerga", привезенное из Германии. "Цвет другой, но принцип тот же - рекуперация энергии из горячей воды", - говорит Яак Пруунес.

Отель "Toila SPA", работающий уже четверть века, вложил значительные средства в подземелье, что позволяет экономить энергию, деньги и беречь природу, а также дает отдыхающим уверенность в том, что вода в гидромассажных ваннах и бассейне остается теплой и чистой.

Как вода попадает в бассейн и как она остается чистой? Как энергия используется вторично? Любопытные гости отеля получили ответы на эти и многие другие вопросы, отправившись на экскурсию "Посторонним вход воспрещен!". С этой эксклюзивной подземной экскурсией "Toila SPA" несколько лет назад принял участие в конкурсе на лучшее новое приключение в Ида-Вирумаа.

Секретные ходы в подвальном этаже открылись и по просьбе "Северного побережья". Антон Алешин, руководитель технического отдела отеля "Toila SPA", и Яак Пруунес, исполнительный руководитель, не жадные и даже конкурентов водят под землю. Потому что там есть что показать. 

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