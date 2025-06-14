Подвальный этаж отеля "Toila SPA" скрывает настоящее сокровище

Отель "Toila SPA", работающий уже четверть века, вложил значительные средства в подземелье, что позволяет экономить энергию, деньги и беречь природу, а также дает отдыхающим уверенность в том, что вода в гидромассажных ваннах и бассейне остается теплой и чистой.
Как вода попадает в бассейн и как она остается чистой? Как энергия используется вторично? Любопытные гости отеля получили ответы на эти и многие другие вопросы, отправившись на экскурсию "Посторонним вход воспрещен!". С этой эксклюзивной подземной экскурсией "Toila SPA" несколько лет назад принял участие в конкурсе на лучшее новое приключение в Ида-Вирумаа.