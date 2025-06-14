ПЕРЕДОВИЦА Давайте оценивать программу, а не воздушный шар

Можно поворчать, что в ней довольно много бессодержательных и ни к чему не обязывающих общих обещаний и лозунгов, но в ней содержатся и вполне конкретные обещания. Даже если по разным причинам всего этого достичь не удастся, стоит оценить смелость, с которой поставлены цели, при условии, что они все же связаны с реальностью и не направлены сознательно на обман избирателей.

Представление своей программы и обоснование планов прежде всего демонстрирует уважение к избирателям. Если предвыборная кампания сводится в основном к вывешиванию больших плакатов муниципальных политиков, селфи как в одиночку, так и рядом с какой-нибудь знаменитостью, и раздаче ручек, воздушных шаров и сладостей, то это, скорее, говорит о недооценке избирателя и желании политика произвести впечатление.

Остается надеяться, что первый ход "Restart" также побудит других кандидатов в местные собрания как в Кохтла-Ярве, так и в других городах и волостях в ближайшее время продумать и записать свои планы и обещания. Это необходимо для того, чтобы избиратели получили представление о том, чего по сути хотят добиться кандидаты.