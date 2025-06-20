ПАРЛАМЕНТ Танель Кийк: Соцдемы не поддерживают законопроекты, которые не обсуждаются с заинтересованными сторонами

То есть человек, который имеет определенную полную рабочую нагрузку, знает, какая у него будет будущая пенсия, какое у него будет будущее родительское пособие, пособие по болезни и безработице. Но для человека, чья зарплата будет колебаться, это означает, что в любом случае в будущем все эти компенсации будут меньше, потому что вряд ли он будет получать 100% каждый месяц, в какие-то месяцы это будет 25%, в какие-то 35%, в какие-то, возможно, и 100%.

Этот законопроект дискриминирует несовершеннолетних, как указал уполномоченный по вопросам равенства. Или принцип, согласно которому несовершеннолетним также может выплачиваться минимальная заработная плата. Я также хотел бы подчеркнуть, что минимальная заработная плата - это лучшее, что они могут получить в данном случае. Это если речь идет о 100% отработанных часов. В случае 25% отработанных часов будет 25% от минимальной заработной платы.

Нам не нравится тот факт, что для людей с неполной занятостью существует очень высокий риск того, что их договоры в будущем не будут договорами, предусматривающими частичную нагрузку, в случае которых они за сверхурочные получают доплату или отгулы, но это будут такие же договоры с переменным количеством часов, когда им могут сказать: извините, нет такого понятия, как сверхурочные. Ваш договор предусматривает нагрузку от 0,3 до 1,0. Тот факт, что раньше вы получали оплату за сверхурочную работу при нагрузке 0,5 или 0,6, остался в прошлом. Наступило новое время, это современная вещь, гибкая вещь. Теперь вы получаете ровно столько, сколько составляет 1,2 минимальной зарплаты. И все, никаких сверхурочных.

Этот законопроект фактически не обсуждался. Выходить в парламент с законопроектом, который фактически не обсуждался с участниками рынка труда, является нарушением, разрушением 30-летней эстонской практики.