ПАРЛАМЕНТ Танель Кийк: Соцдемы не поддерживают законопроекты, которые не обсуждаются с заинтересованными сторонами

Социал-демократическая партия не поддерживает этот законопроект.
Во-первых, неадекватно, что людям предлагают договоры, в которых их рабочая нагрузка и зарплата будут колебаться в четыре раза. Да, в хорошие времена это может устраивать некоторых людей, но в плохие времена это может означать для людей вынужденный выбор: либо у тебя есть работа, либо у тебя ее нет. Будет ли твоя зарплата составлять ровно 25% от той, на которую ты рассчитываешь, или 100% - это больше не будет зависеть от тебя самого. Это будет зависеть от работодателя и от того, сможет ли он предложить тебе эти рабочие часы.
Представляю, как вы идете в банк и говорите, мол, извините, могу ли я заплатить 25% жилищного кредита в этом месяце. Или вы пишете в квартирное товарищество: я оплатил четверть счета, у меня больше нет денег в этом месяце. Или в магазине говорите своим детям: вот видите, сегодня мы купим четверть продуктовой корзины. Это суровые примеры, но это может произойти в реальной жизни. Но осознало ли правительство эти риски? Кажется, нет.
Во-вторых, вопрос социальной защиты. Если люди будут получать такую нестабильную зарплату, которая будет колебаться, то в тот момент, когда, например, у них родится ребенок - как у меня недавно - и они захотят получить родительское пособие, оно будет зависеть от их предыдущего дохода. Если они заболеют или станут безработными, то точно так же пособие будет зависеть от предыдущего дохода, от уплаты налогов, то же и с будущей пенсией.
То есть человек, который имеет определенную полную рабочую нагрузку, знает, какая у него будет будущая пенсия, какое у него будет будущее родительское пособие, пособие по болезни и безработице. Но для человека, чья зарплата будет колебаться, это означает, что в любом случае в будущем все эти компенсации будут меньше, потому что вряд ли он будет получать 100% каждый месяц, в какие-то месяцы это будет 25%, в какие-то 35%, в какие-то, возможно, и 100%.
Этот законопроект дискриминирует несовершеннолетних, как указал уполномоченный по вопросам равенства. Или принцип, согласно которому несовершеннолетним также может выплачиваться минимальная заработная плата. Я также хотел бы подчеркнуть, что минимальная заработная плата - это лучшее, что они могут получить в данном случае. Это если речь идет о 100% отработанных часов. В случае 25% отработанных часов будет 25% от минимальной заработной платы.
Нам не нравится тот факт, что для людей с неполной занятостью существует очень высокий риск того, что их договоры в будущем не будут договорами, предусматривающими частичную нагрузку, в случае которых они за сверхурочные получают доплату или отгулы, но это будут такие же договоры с переменным количеством часов, когда им могут сказать: извините, нет такого понятия, как сверхурочные. Ваш договор предусматривает нагрузку от 0,3 до 1,0. Тот факт, что раньше вы получали оплату за сверхурочную работу при нагрузке 0,5 или 0,6, остался в прошлом. Наступило новое время, это современная вещь, гибкая вещь. Теперь вы получаете ровно столько, сколько составляет 1,2 минимальной зарплаты. И все, никаких сверхурочных.
Этот законопроект фактически не обсуждался. Выходить в парламент с законопроектом, который фактически не обсуждался с участниками рынка труда, является нарушением, разрушением 30-летней эстонской практики.
Предложение отклонить законопроект не было поддержано большинством парламента, и он будет рассмотрен во втором чтении.