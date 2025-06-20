ПАРЛАМЕНТ Рийгикогу завершил второе чтение поправок к обновленному Закону о церквях и приходах

На состоявшемся 11 июня заседании Рийгикогу прошел второе чтение Закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, который президент не провозгласил в апреле.
Рийгикогу внес инициированные правительством поправки в Закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (570 UA). Из закона был исключен запрет на руководство со стороны лица, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, поскольку эта формулировка, по мнению президента, трактовалась слишком широко. Переходный период для внесения необходимых изменений также был продлен с двух до шести месяцев.
По предложению ведущей комиссии парламент изменил формулировку закона таким образом, что церковь, приход, объединение приходов и монастырь не могут на основании своего устава или иного документа, на котором основана их деятельность, или на основании своей экономической деятельности быть связанными с находящимися за рубежом духовным центром, руководящим органом, религиозным объединением или духовным лидером, которые представляют угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства. Поправка исключает из положения запрет на руководство религиозной общиной лицом или объединением со значительным влиянием, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства.
Рийгикогу также разъяснил, что подразумевается под потенциальной угрозой. Согласно измененной формулировке, угроза безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства может возникнуть, в частности, если религиозный центр, руководящий орган, религиозное объединение или духовный лидер подстрекает, поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонии, поддерживает или поддерживал военную агрессию или призывал к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилию. Была добавлена фраза "подстрекает, поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонской Республики".
Рийгикогу принял закон 9 апреля. Закон направлен среди прочего на обеспечение того, чтобы религиозные организации, действующие в Эстонии, не могли использоваться для разжигания ненависти или насилия. Согласно пояснительной записке, Эстония выступает за свободу вероисповедания, и каждый человек имеет право выбирать, какую религию ему исповедовать, но наряду с уважением свободы вероисповедания, убеждений и образования объединений государство также должно принимать во внимание вызовы, угрожающие государственной безопасности и безопасности общества.
Закон также определяет, кто может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения в Эстонии. Лицо, которому не разрешено проживать или находиться в Эстонии, не может быть ни священнослужителем, ни членом правления религиозного объединения. Кроме того, уточняются требования к уставу религиозного объединения и создается возможность выхода из церкви, деятельность, устав или состав правления которой не соответствуют вводимым требованиям. Для этого приход или монастырь должны принять новый устав, после чего в регистр можно вносить изменения в соответствии с требованиями без одобрения руководящего органа церкви, поскольку получение такого одобрения может оказаться нереальным.
24 апреля президент не провозгласил закон, посчитав, что ограничения, которые он создаст для свободы вероисповедания и свободы объединений, несоразмерны. Он счел необходимым, чтобы закон снова был обсужден в Рийгикогу и приведен в соответствие с Конституцией. Пленарное заседание Рийгикогу 14 мая постановило, что не будет повторно принимать закон в его неизмененном виде, а внесет в него поправки.
Фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Центристской партии Эстонии предложили прервать второе чтение законопроекта. За это предложение проголосовали 14 членов Рийгикогу, против - 62. Таким образом, предложение не нашло поддержки, и второе чтение законопроекта было завершено.