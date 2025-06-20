ПАРЛАМЕНТ Рийгикогу завершил второе чтение поправок к обновленному Закону о церквях и приходах

Рийгикогу принял закон 9 апреля. Закон направлен среди прочего на обеспечение того, чтобы религиозные организации, действующие в Эстонии, не могли использоваться для разжигания ненависти или насилия. Согласно пояснительной записке, Эстония выступает за свободу вероисповедания, и каждый человек имеет право выбирать, какую религию ему исповедовать, но наряду с уважением свободы вероисповедания, убеждений и образования объединений государство также должно принимать во внимание вызовы, угрожающие государственной безопасности и безопасности общества.

Закон также определяет, кто может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения в Эстонии. Лицо, которому не разрешено проживать или находиться в Эстонии, не может быть ни священнослужителем, ни членом правления религиозного объединения. Кроме того, уточняются требования к уставу религиозного объединения и создается возможность выхода из церкви, деятельность, устав или состав правления которой не соответствуют вводимым требованиям. Для этого приход или монастырь должны принять новый устав, после чего в регистр можно вносить изменения в соответствии с требованиями без одобрения руководящего органа церкви, поскольку получение такого одобрения может оказаться нереальным.

24 апреля президент не провозгласил закон, посчитав, что ограничения, которые он создаст для свободы вероисповедания и свободы объединений, несоразмерны. Он счел необходимым, чтобы закон снова был обсужден в Рийгикогу и приведен в соответствие с Конституцией. Пленарное заседание Рийгикогу 14 мая постановило, что не будет повторно принимать закон в его неизмененном виде, а внесет в него поправки.