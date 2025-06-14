Как улучшить здоровье идавирусцев? Политики предлагают решения

Что делать, чтобы продолжительность жизни идавирусцев не была значительно ниже средней по Эстонии и чтобы увеличилось количество лет, прожитых в здравии? Представители ида-вируских самоуправлений говорили о том, как города и волости вкладываются в более здоровое поведение жителей и с какими препятствиями они сталкиваются.
Ведшая дискуссию студентка, обучающаяся по специальности "развитие здоровья", Хелен Майдре спрашивала у местных политиков и специалистов в своей области, какие региональные особенности Ида-Вирумаа требуют, по их мнению, большего внимания при формировании здорового поведения и при профилактической деятельности.