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Сб, 14.06.2025
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Как улучшить здоровье идавирусцев? Политики предлагают решения

Людям нравится двигаться, когда окружающая среда красивая и способствует этому, уверен Тимо Юурсалу.

Что делать, чтобы продолжительность жизни идавирусцев не была значительно ниже средней по Эстонии и чтобы увеличилось количество лет, прожитых в здравии? Представители ида-вируских самоуправлений говорили о том, как города и волости вкладываются в более здоровое поведение жителей и с какими препятствиями они сталкиваются.

Ведшая дискуссию студентка, обучающаяся по специальности "развитие здоровья", Хелен Майдре спрашивала у местных политиков и специалистов в своей области, какие региональные особенности Ида-Вирумаа требуют, по их мнению, большего внимания при формировании здорового поведения и при профилактической деятельности.

Алутагузеский волостной специалист по спорту Тимо Юурсалу отметил, что 80 процентов жителей Ида-Вирумаа не являются эстонцами и культурное различие очень велико. "Довольно сложно достучаться до людей и объяснить им, что они должны заботиться о своем здоровье".

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