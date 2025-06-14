Как улучшить здоровье идавирусцев? Политики предлагают решения

Что делать, чтобы продолжительность жизни идавирусцев не была значительно ниже средней по Эстонии и чтобы увеличилось количество лет, прожитых в здравии? Представители ида-вируских самоуправлений говорили о том, как города и волости вкладываются в более здоровое поведение жителей и с какими препятствиями они сталкиваются.