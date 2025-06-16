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Пн, 16.06.2025
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В Нарвском колледже Тартуского университета начался прием документов на следующий учебный год

Нарвский колледж.

C понедельника, 16 июня, Нарвском колледже Тартуского университета начинается прием заявлений от абитуриентов. 

Вступительные экзамены и собеседования пройдут с 7 по 16 июля, а результаты будут объявлены 18 июля.

В Нарвском колледже Тартуского университета предлагается семь учебных программ, относящихся к двум основным направлениям - педагогика и информационные технологии с предпринимательством.

В 2025/2026 учебном году также предлагается новая магистерская программа "Робототехника и применения науки о данных", на которую планируется набрать 21 студента.

Общее количество учебных мест в колледже в этом году увеличится до стабильно увеличивается до 302. В 2025 году вуз выпустит 192 студента.

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Нарва
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