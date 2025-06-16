В Нарвском колледже Тартуского университета начался прием документов на следующий учебный год

Вступительные экзамены и собеседования пройдут с 7 по 16 июля, а результаты будут объявлены 18 июля.

В Нарвском колледже Тартуского университета предлагается семь учебных программ, относящихся к двум основным направлениям - педагогика и информационные технологии с предпринимательством.

В 2025/2026 учебном году также предлагается новая магистерская программа "Робототехника и применения науки о данных", на которую планируется набрать 21 студента.