В Нарвском колледже Тартуского университета начался прием документов на следующий учебный год

C понедельника, 16 июня, Нарвском колледже Тартуского университета начинается прием заявлений от абитуриентов.
Вступительные экзамены и собеседования пройдут с 7 по 16 июля, а результаты будут объявлены 18 июля.
В Нарвском колледже Тартуского университета предлагается семь учебных программ, относящихся к двум основным направлениям - педагогика и информационные технологии с предпринимательством.
В 2025/2026 учебном году также предлагается новая магистерская программа "Робототехника и применения науки о данных", на которую планируется набрать 21 студента.
Общее количество учебных мест в колледже в этом году увеличится до стабильно увеличивается до 302. В 2025 году вуз выпустит 192 студента.