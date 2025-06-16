Большинство жителей Эстонии не поддерживают размещение иностранных заключенных в эстонских тюрьмах

На прошлой неделе правительство одобрило соглашение, согласно которому 18 июня будет подписан договор с Швецией о переводе в Тартускую тюрьму до 600 заключенных из шведских тюрем. В свежем опросе Института общественных исследований участникам предлагалось высказать свое мнение по этому вопросу.

Респондентам был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы решение правительства заключить 18 июня соглашение между Эстонией и Швецией, в результате которого в Тартускую тюрьму будут переведены 600 заключенных из Швеции, отбывающих длительные сроки?". Почти половина (48 процентов) респондентов ответили "Нет" или "Скорее нет", и только 41 процент - "Да" и "Скорее да". Одиннадцать процентов затруднились ответить.

Если рассматривать данные по партийным предпочтениям, то соглашение не поддерживают 85 процентов сторонников EKRE, 71 процент избирателей Центристской партии и 49 процентов - партии "Отечество". В то же время 74 процентов сторонников Партии реформ, 66 процентов - Партии правых и 53 процентов - Социал-демократической партии высказались в поддержку соглашения.