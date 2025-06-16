Спасатели в Нарве помогли выбраться купальщику из воды

В ночь на 15 июня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что человек пошел купаться возле дороги Кулгусадама в Нарве и не смог выбраться самостоятельно. Нарвские спасатели выехали на помощь вместе с каретой скорой помощи и пограничниками. Последние помогли пловцу выбраться, когда прибыли спасатели, и вместе они вытащили человека из воды. После того, как его осмотрела скорая помощь, друг отвез его домой.