Автобусный перевозчик обвинил Elron в злоупотреблении положением на рынке

Автобусная компания Lux Express Estonia направила в Департамент конкуренции обращение с просьбой провести проверку деятельности железнодорожной компании Elron на предмет возможного злоупотребления доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок, сообщает rus.err.
В своем обращении, копия которого была направлена Министерству финансов и Министерству регионального развития и сельского хозяйства, Lux Express подчеркивает, что Elron, получающий государственное финансирование, обладает слишком большой свободой в ценообразовании, что может негативно влиять на конкурентную среду и ущемлять интересы пассажиров.
Автобусный перевозчик отмечает, что с марта на некоторых маршрутах, где отсутствует конкуренция со стороны междугородних автобусов, цены Elron выросли значительно сильнее, чем на других направлениях, что свидетельствует о злоупотреблении рыночным положением.