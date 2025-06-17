Автобусный перевозчик обвинил Elron в злоупотреблении положением на рынке

В своем обращении, копия которого была направлена Министерству финансов и Министерству регионального развития и сельского хозяйства, Lux Express подчеркивает, что Elron, получающий государственное финансирование, обладает слишком большой свободой в ценообразовании, что может негативно влиять на конкурентную среду и ущемлять интересы пассажиров.