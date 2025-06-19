Михкель Нестор: Более высокие цены, более богатые туристы?

На фоне печальных цифр надо все же учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, если Эстонию в прошлом году посетили на 13% меньше финнов, чем в 2019 году, то количество совершаемых финнами зарубежных поездок в целом уменьшилось за тот же период почти на четверть. То есть у Эстонии дела шли даже хорошо. Важно упомянуть также, что Эстония по-прежнему является привлекательным для туристов местом назначения. Хотя мы не конкурируем с Южной Европой, но если посмотреть на число зарубежных туристов на одного жителя, то данный показатель у Эстонии в несколько раз выше, чем у Финляндии, Латвии или Литвы.

Одной из причин, почему в Эстонию приезжают теперь меньше финских и шведских туристов, может являться и значительное повышение здешних цен. Если в 2019 году стоимость жизни в Эстонии составляла примерно 80% средней по Евросоюзу, то на сегодня мы по этому показателю практически догнали Евросоюз. В то же время в Швеции и Финляндии относительный уровень цен даже немного снизился: в Швеции он был в 2019 году на 30% выше среднего по Евросоюзу, а теперь разница составляет 20%. Маргинально это соотношение уменьшилось также в Финляндии. Для потребителя, безусловно, важна ощутимая динамика цен, которая не показывает Эстонию в лучшем свете: если в Финляндии потребительские цены выросли за шесть лет на 18%, то в Эстонии - почти наполовину.