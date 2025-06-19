Михкель Нестор: Более высокие цены, более богатые туристы?

Эстония превратилась в сравнительно дорогую страну для туристов. Однако с точки зрения экономики это не всегда является обязательно плохой новостью.
Турпредприниматели Эстонии годами жалуются на прозябание своего бизнеса. Большим потрясением стала, вполне понятно, пандемия, однако если большая часть экономики восстановилась после нее довольно бойко, то туризму пришлось страдать от долгосрочного ущерба для здоровья. Настроение предпринимателей особенно омрачал тот факт, что в большинстве государств Европы по окончании пандемии начался стремительный приток туристов - но не в Эстонии. Такие страны, как Испания, Италия, Франция, Греция, Португалия или Хорватия, достигли прежнего количества посещений уже летом 2022 года. Эстония вернулась к этому показателю лишь недавно, весной нынешнего года.
Почему же возвращение туристов в Эстонию заняло так много времени? Много говорится о влиянии войны в Украине. Это верно, но не потому, что иностранные туристы опасаются теперь приезжать настолько близко к границе с Россией, а прежде всего потому, что граждане России не могут больше свободно приезжать в Эстонию. В 2019 году на ночлеги россиян пришлось 12% ночлегов всех посетивших Эстонию зарубежных туристов. В 2024 году этот показатель упал до всего лишь 0,7%.
Если посмотреть на визиты граждан других стран в Эстонию, то восстановление местами происходило даже очень быстро. Например, латышей приехало в Эстонию больше, нежели приезжало до пандемии, уже в 2022 году. В 2024 году уровень 2019 года превысило посещение Эстонии как латышами, литовцами, американцами и итальянцами, так и поляками. В цифровом выражении самой большой потерей для туризма стало снижение интереса северных соседей к посещению Эстонии: в 2024 году финнов заночевало в здешних заведениях размещения на 13% меньше, а шведов - на целых 33% меньше, чем в 2019 году.
"Больше всего повышение цен затронуло тех туристов, основной целью предыдущих приездов которых было сделать здесь выгодные покупки".Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
На фоне печальных цифр надо все же учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, если Эстонию в прошлом году посетили на 13% меньше финнов, чем в 2019 году, то количество совершаемых финнами зарубежных поездок в целом уменьшилось за тот же период почти на четверть. То есть у Эстонии дела шли даже хорошо. Важно упомянуть также, что Эстония по-прежнему является привлекательным для туристов местом назначения. Хотя мы не конкурируем с Южной Европой, но если посмотреть на число зарубежных туристов на одного жителя, то данный показатель у Эстонии в несколько раз выше, чем у Финляндии, Латвии или Литвы.
Одной из причин, почему в Эстонию приезжают теперь меньше финских и шведских туристов, может являться и значительное повышение здешних цен. Если в 2019 году стоимость жизни в Эстонии составляла примерно 80% средней по Евросоюзу, то на сегодня мы по этому показателю практически догнали Евросоюз. В то же время в Швеции и Финляндии относительный уровень цен даже немного снизился: в Швеции он был в 2019 году на 30% выше среднего по Евросоюзу, а теперь разница составляет 20%. Маргинально это соотношение уменьшилось также в Финляндии. Для потребителя, безусловно, важна ощутимая динамика цен, которая не показывает Эстонию в лучшем свете: если в Финляндии потребительские цены выросли за шесть лет на 18%, то в Эстонии - почти наполовину.
Больше всего повышение цен затронуло тех туристов, основной целью предыдущих визитов которых было сделать здесь выгодные покупки. И все же рост цен не был равномерно большим. Например, не соответствует истине легенда о том, будто финнов отпугивает от Эстонии сильно выросшая цена на алкоголь. Напротив, речь идет о товарной группе, претерпевшей самое маленькое повышение цен. В первые месяцы нынешнего года алкоголь стоил в Эстонии всего на 14% больше, чем в 2019 году. В Финляндии повышение цен на алкоголь за это время составило 15%, то есть даже чуть больше.
Правда, очень большой ценовой скачок совершили продукты: в Эстонии они подорожали за шесть лет почти на 60%, а в Финляндии примерно на 25%. Это повлияло на важный в глазах туристов ориентир - на ценники в ресторанах и кафе, которые в Эстонии за данный период выросли на 40%, а в Финляндии на 25%.
На кошелек туриста сильно влияют также транспортные услуги. Такси подорожали в обеих странах одинаково, примерно на 30%. Больше подорожали авиабилеты, но здесь "побеждает" Эстония, где повышение ограничилось 36% в отличие от финских 45%. Оригинальная ситуация сложилась с билетами на суда: если для эстонцев они подорожали на треть, то для финнов они даже подешевели по сравнению с 2019 годом.
Наиболее драматическое повышение цен касается, однако, области, которую мы считаем будущей надеждой туризма, - культуры. Цены на билеты в музеи выросли по сравнению с допандемийным периодом на целых 80%. Правда, улучшились также уровень и экспозиции музеев, поэтому можно утверждать, что за большие деньги можно получить также больше контента.
Эстония - дорогая страна и станет еще более дорогой. Здешний климат тоже не будет намного теплее - по меньшей мере, в ближайшей перспективе. Как же тогда привлечь зарубежных туристов в Эстонию и в то же время принести доход экономике?
Надо признать, что резкое увеличение числа туристов не обязательно полезно для экономики. В общем случае прибыльность и уровень зарплат в обслуживающих туристов предприятиях одни из самых низких во всей экономике. Так что концентрация большего ресурса рабочей силы в этом секторе не особо разумна.
Поэтому имеет смысл ловить туристов с кошельком потолще, то есть, говоря языком экономики, увеличить добавленную стоимость туризма. Упор на качество, похоже, делается, ведь если между недорогими гостиницами в районе Таллиннского порта порой гуляет только ветер, то выходные в пярнуском спа класса люкс стоят 700 евро уже даже в межсезонье - если, конечно, найдешь свободный номер. Вопрос в том, в состоянии ли мы предложить туристу кроме визита в спа еще какую-нибудь услугу с недешевым ценником?
Вдохновение стоит почерпнуть, очевидно, не в туристических центрах средиземноморского побережья, а в Исландии или Норвегии. Наблюдение за тюленями с парусной лодки, наблюдение за природой на болотных островах или поход на гравийных велосипедах по холмистым ландшафтам южной Эстонии?