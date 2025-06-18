ОПРОС Большинство русскоязычных жителей Эстонии в войне РФ против Украины поддерживают Россию

Проведенный по заказу МИД Эстонии социологической фирмой Turu-uuringute AS​ опрос показал, что поддержка Украины в войне намного выше у эстоноязычного населения Эстонии. Утверждение о том, что Украина не должна идти на какие-либо уступки России, поддержали 74% эстонцев и лишь 19% русских. При этом противоположные утверждения о необходимости уступок со стороны Украины получили значительно больше поддержки среди русских.

Например, 58% русских (и 14% эстонцев) считают, что Украина должна отдать Крым России; 45% русских (и 7% эстонцев) полагают, что Украина должна отдать России все подконтрольные ей на данный момент территории; 52% русских (и 13% эстонцев) считают, что Украина должна отказаться от стремления вступить в ЕС и НАТО и провозгласить нейтралитет; 39% русских (и 6% эстонцев) хотели бы, чтобы НАТО отказалась от своего военного присутствия и учений в Эстонии и других странах Восточной Европы, как того требует Россия.