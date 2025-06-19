Дочернее предприятие "Ragn-Sells" заключило договор о строительстве завода по переработке нарвской сланцевой золы

- Как в Эстонии, так и в остальной Европе есть несколько предприятий, уже ждущих сверхчистый карбонат кальция от нашего демозавода, чтобы продолжить работы по развитию и сделать свою продукцию более экологичной, - сказал член правления входящего в концерн "Ragn-Sells" ТОО "R-S OSA Servicе" Алар Салусте, пять лет руководящий проектом переработки ида-вируских промышленных отходов. - Теперь мы можем сказать, что переговоры закончены, местоположение завода определено, строительные работы и тендер на размещение технологии идут, и мы надеемся уже в конце этого года перебраться в здание завода.