В Нарве подумывают о благоустройстве возле погранпункта

По словам мэра, рассматриваются установка скамеек и возможное размещение киоска с напитками и едой, чтобы облегчить условия ожидания. Но если скамейки можно поставить относительно бюджетно и быстро, то установка киоска потребует, по предварительным расчетам, около 600 тысяч евро, потому что нужны будут согласования, создание проекта и другие обязательные действия.

Мэр добавила, что мнения среди горожан тоже разные, не все считают нужным тратить бюджет Нарвы на улучшение инфраструктуры вокруг погранпункта, а считают, что стоит его тратить на дороги и другие объекты для тех, кто живет в городе. "В любом случае мы обсуждаем это вопрос сейчас, и скоро будет принято решение", - резюмировала Катри Райк.​