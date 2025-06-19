Работодателям планируют разрешить проверять работников на опьянение

В AKI обосновали законодательную инициативу тем, что в настоящее время проверка состояния опьянения на работе не урегулирована. В связи с этим у работодателей нет четких правовых оснований для таких проверок, а работа в состоянии опьянения в ряде случаев может создавать серьезные риски.

"Юридическая неясность ставит в сложное положение и работодателей, и работников. Хотя работодатель обязан отстранять от работы работника в состоянии опьянения, разумные возможности для проверки такого состояния отсутствуют", - отметила гендиректор AKI Пилле Лехис.

Лехис напомнила, что соответствующее положение уже хотели внести в Закон о гигиене и охране труда в 2022 году, однако в итоге Рийгикогу изъял его из законопроекта во втором чтении, сославшись на возможное чрезмерное ущемление прав работников. По оценке AKI, для этого вопроса все же можно найти сбалансированное решение, защищающее интересы всех сторон.